'Mutluluğa Kurşun Sıkma' projesi magandaları engelleyecek - Son Dakika
Üye Girişi

'Mutluluğa Kurşun Sıkma' projesi magandaları engelleyecek

14.06.2022 15:51
'Mutluluğa Kurşun Sıkma' projesi magandaları engelleyecek

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' projesiyle düğün, asker uğurlama gibi kutlama ve etkinliklerde bilinçsizce havaya ateş edilmesinin önüne geçilmesi planlanıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' projesiyle düğün, asker uğurlama gibi kutlama ve etkinliklerde bilinçsizce havaya ateş edilmesinin önüne geçilmesi planlanıyor.

Yaz aylarının gelmesiyle artan düğünlerde, asker uğurlamalarında, spor müsabakası gibi kutlama ve etkinlikler esnasında ve sonrasında ateşli silahla havaya ateş açılmasına karşı bilinçlendirme amacıyla proje başlatıldı. İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı ve 'Maganda kurşunu' olarak da adlandırılan projeyle, istenmeyen olayların meydana gelmesi ve toplumda tedirginliğe yol açan üzücü olayların önüne geçme amaçlanıyor. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' davasında tutuklu sanık kalmadı Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' davasında tutuklu sanık kalmadı Görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı, CHP'den ihraç edildi Görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı, CHP'den ihraç edildi
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' projesi magandaları engelleyecek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:51 NBA yıldızı Harrell arabasında uyuşturucuyla yakalandı! 5 yıl hapis cezası alması gündemde
15:50 2023 seçimleri hakkında konuşan HDP'li Sancar: Kendi adayımızı çıkarmayı da en önemli seçenek olarak tutuyoruz
15:47 Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı hayatını kaybetti! Yarın son yolculuğuna uğurlanacak
15:45 Harry Styles'in konserinde korkutan olay! Bir dinleyici 10 metre yükseklikten yere düştü
15:28 Beşiktaş'ta sokak ortasında cinsel ilişkiye girenlerin kimliği tespit edildi! Kadın, dizi oyuncusu çıktı
15:26 İmamoğlu, Kaftancıoğlu'nun CHP üyeliğinin düşürülmesine tepkili: Siyasi baskıyla alınan zorlama karar gerçeği değiştirmez, yol arkadaşlığımız sürecek
14:56 Kızının öldüğü saatte tuvalette olduğunu söyleyen kadın, olay anını canlandırdı!
14:49 Sağlık Bakanlığı önünde aksiyon dolu anlar! Bir sağlık çalışanı "Bakan Koca gelmezse kendimi patlatacağım" diyerek kendini ambulansa kilitledi
14:37 Fenerbahçe, Marcelo transferinde sona geldi! Yıldız futbolcu maaş beklentisini kulübe iletti
14:28 CHP'den kesin ihracı istenen Tanju Özcan: Ben siyaseti hiç kıvırmadan yaptım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üvey değil, öz evladıyım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 15:56:39. #1.13#
SON DAKİKA: 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' projesi magandaları engelleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement