Mutluluğa vize engeli

BALIKESİR'in Balya ilçesindeki Vediha Özkan, Danimarka'da yaşayan eşi Tuncer Özkan'a kavuşmak için 5 yıldır vize çıkmasını bekliyor.

Balya ilçesine bağlı kırsal Danişment köyünde tek yumurta ikizi olarak dünyaya gelen kardeşlerden Vediha Özkan (49) ve ikizi Vecihe Çolak, çocuk yaşta kas hastalığına yakalandı. İkizlerden Vediha, 2014 yılında katıldığı TV programında, Danimarka'da yaşayan Tuncer Özkan ile tanıştı. Vediha'nın, Danimarka'da otomotiv sektöründe çalışan Tuncer Özkan ile arkadaşlıkları ilerleyen zamanlarda aşka dönüştü ve çift 4 Ağustos 2014'te evlendi.

Vediha Özkan, Danimarka'nın Roskide şehrine yerleşmek için gerekli evrakla 1 Ekim 2014'te konsolosluğa vize başvurusunda bulundu. İki yıl boyunca vize verilmeyen Özkan'a, 2016'da yılında Özkan'ın Danimarka'da kendi üzerine kayıtlı evi olmadığı gerekçesiyle vize verilemeyeceği söylendi.

Vediha Özkan, "Artık 5 senelik özlemimin sona ermesini istiyorum. Biz iki engelli kızız ve 76 yaşındaki annemiz bizimle ilgileniyor. Ben de evlendim ve eşimin yanında olmak istiyorum. Danimarka'nın tabi ki kendine ait kanunları vardır. Buna saygım sonsuz ama benim sesimin duyulmasını istiyorum. Şu an içinde bulunduğum durum, haksızlık. Cumhurbaşkanımız ve eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendiden bana yardımcı olmalarını rica ediyorum. Şu an ülke büyüklerinden başka bana yardımcı olabilecek kimse yok" dedi.

İkizlerden Vecihe Çolak kardeşinden hiç ayrılmadığını belirterek, "İlk başta ayrılma fikri zor geldi ama artık olması gerektiğini biliyorum. Kardeşimin hasretinin son bulmasını istiyorum" diye konuştu.

Anne Meliha Çolak ise "Kızım 5 yıldan bu yana eşinden ayrı yaşıyor. Ben kendisinden ayrılmak istemiyordum. O yüzden hatta 'Evlenme' dedim, ama artık evli. Eşi izin alabildiğinde yılda birkaç defa gelebiliyor. Kendisi artık eşinin yanında olmalı" dedi.

- Balıkesir