"Mutluluğu hayal ederken yaşanan büyük mutsuzluğu bu romanımda anlatmak istedim" - Son Dakika

'Sanal Aşkın Gerçek Acısı' ismli romanında günümüzün yaşanan sanal aşklarını ele aldığını söyleyen Erkan Ünlü, "Sanal dünyada insanlar hiç tanımadıkları insanlarda hayallerindeki aşkı arıyor. Mutluluğu hayal ederken yaşanan büyük mutsuzluğu bu romanımda anlatmak istedim" dedi.

Çocukluk yıllarından itibaren yazarlığa ilgi duyduğunu belirten Erkan Ünlü, "İlk olarak yazdığım şiirleri bir kitap haline getirmeye karar verdim ve şiir kitabım Mavi Mühür'ü Luna Yayınevi'nden çıkardım. Ardından ise gerçek bir hayat öyküsünden esinlendiğim 'Leyla' adlı romanı çıkardım. Leyla romanının ikinci baskısından elde edilecek tüm geliri sosyal farkındalık projelerine bağışlayarak okuyucuya minnetimi göstermek istedim. Luna Yayınevi'ne ve Zeynep Bora'ya destekleri için teşekkür ederim" diye konuştu.