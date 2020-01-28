Mutluluğu yakalayamamış iki kadının umut dolu öyküsü - Son Dakika
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Mutluluğu yakalayamamış iki kadının umut dolu öyküsü

14 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yeni oyunu Çın Sabahta'nın galası, 27 Ocak 2020 Pazartesi günü Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Mutluluğu yakalayamamış iki kadının umut dolu öyküsü, System.String[]

Nezihe Meriç'in yazdığı, Hülya Karakaş'ın yönettiği oyun, seyircisinin büyük beğenisini kazandı.

Oyunun galasına İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen, İBB Meclis Üyeleri, sanatçılar, gazeteci ve eleştirmenler katıldı. Oyunun yazarı Nezihe Meriç, vefatının 10. yıl dönümünde sahnede saygıyla anıldı.

Oyunun konusu:

Zengin bir ailede yetişen Güneşi, ailesinin dayatmalarından kaçarak, kendi özgür yaşamını kurmak için mütevazı bir daireye taşınır. İdeolojilerine sıkı sıkıya bağlanmış olan Güneşi'nin boşlukta debelendiği yaşamına, hemen yan dairesine taşınan Feriha girer. Ömrü boyunca hayalini kurduğu 'damı akmayan eve' taşınmayı nihayet başaran Feriha'nın umudu ve mutluluğu, Güneşi'nin dünyasına pek çok yenilik getirecektir.

Oyunda Ayşe Günyüz Demirci ve Hülya Karakaş rol alıyor.

Oyun, 29 Ocak-1 Şubat 2020 tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde, 12-15 Şubat 2020 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde, 19-22 Şubat 2020 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:24 Kaynak: Bültenler
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