Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Prof. Dr. Uğur Batı, oyuncu Murat Aygen ve daha bir çok ismin yer aldığı festivale yoğun ilgi gösterildi.

Festivalin konuşmacıları arasında yer alan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "İnsan 5.0" başlıklı sunumunda pozitif psikoloji, mutluluk bilimi, sosyal izolasyon ve aşkın kimyası konularına değindi. Prof.Dr. Nevzat Tarhan, günümüzün en önemli sorunlarından birinin yalnızlaşma ve mutsuzluk olduğunu söyledi.

"Mutluluğu yeniden yazmak gerekiyor"

Gelişen teknolojilerin insan psikolojisi üzerindeki etkilerinden söz eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan: "Teknolojinin insana ödettiği refah ile birlikte bir bedel var. Böyle bir durumda mutluluğu yeniden yazmalıyız. Hayat senaryoları değişti; aktörlere göre yeni senaryolar oluşturmak gerekiyor" dedi.

"Dünyaya insan olmak için geldik"

Mutluluğun, beyindeki kimya laboratuvarının yönetimi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Biz dünyaya insan olmak için geldik. Doğuştan insan değiliz; insan olmaya adayız. Biz nasıl insan olabiliriz onu düşünmemiz gerekiyor. Bu, beynin ön frontal bölgesinin yönetimi demektir. 2018'de İngiltere'de 'Yalnızlıktan Sorumlu Bakanlık' kuruldu. Yapılan araştırmalarda 16-24 yaş arasındaki gençlerde de bir yalnızlık durumu olduğu tespit edildi. Bu yalnızlık, kalabalık içindeki yalnızlık. Sosyal ve psikolojik izolasyon var" şeklinde konuştu.

"Aşk sebep değil, sonuçtur"

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, güven duygusunun en temel duygu olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sevgi fazla olduğu zaman güven ortaya çıkıyor ve korku azalıyor. Sevginin sürdürülebilir olmasının formülü iyi iş birliği kurmaktır. İyi iş birliği kurduğunuzda güven oluşuyor. Güven olunca aşk oluşuyor. Aşk, evlilikte sebep gibi anlatılır. Hâlbuki aşk, sebep değil, sonuçtur. Birini seviyor ve iyi ilişki kuruyorsanız, ömür boyu aşk oluşuyor.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın ardından, Prof. Dr. Uğur Batı ve oyuncu Murat Aygen, "Senkron/ İnteraktif Gösteri" paneli ile katılımcılarla bir araya geldi.

"Hayatın ritminin farkına vararak yaşamak gerekiyor"

Murat Aygen, Prof. Dr. Uğur Batı ile birlikte gerçekleştirdikleri "Senkron: 'Biz Olmanın Kusursuz Uyumu" isimli interaktif gösteride, şunları paylaştı: "Hayatımıza giren her hangi bir şey; bir kişi, bir durum ya da yolda giderken yuvarlanıp yere düşmemiz, kafamızı çarpmamız sonrasında kalktığımız andaki biz, bir önceki andaki biz olmuyoruz. O yüzden hayatın bu ritminin farkına vararak yaşamak gerektiğini düşünüyorum."

Kalp beyne "Aşk" sinyali gönderiyor

Aşktan bahsederken sürekli kalbin referans gösterildiğini belirten Prof. Dr. Uğur Batı, "Edebiyat, sanat, gündelik söylemler aslında hep bu şekilde ilerliyor. Kuvvetli ihtimalle beyin ile aşık oluyoruz gibi duruyor. Kuvvetli ihtimal diyorum, çünkü henüz bilimin tam çözebildiği bir alan değil. Fakat yapılan son çalışmalarda kalbin beyne sinyal gönderdiği gözlendi. Yani yüksek ihtimalle kalp ile aşık oluyoruz" dedi.

"Birliktelik, uyum, takım çalışması, bütünlük ve sosyalleşme"yi buluşturan özel bir deneyim çalışması olan senkron seminerinde; karar bilimi, sinirbilim, ve iletişim disiplini ile vücut perküsyonu ve ritim tekniği bir arada kullanıldı.