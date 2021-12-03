Mutluluğun Adresi Sosyal Yardımlaşma Derneği üyeleri Siverek'te köy okulların boyadı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Mutluluğun Adresi Sosyal Yardımlaşma Derneği gönülleri, köy okullarını boyadı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre dernek gönülleri, kırsal mahallerdeki köy okullarını ziyaret ederek öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.

Öğrencilerle birlikte okulları boyayan dernek üyeleri, çeşitli etkinlikler düzenledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen dernek gönüllüsü Abdullah Özkan, dernek olarak köy okullarında çalışma yaptıklarını söyledi.

Eğitime katkı sunmaya çalıştıklarını belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Dernek olarak ülkemizde yer alan köy okullarını güzelleştirmek orada okuyan öğrencilerimize bir nebze de olsa katkıda bulunmak için çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne köy okullarının kalkınması için elimizden gelen bütün fedakarlığı yapmaya devam edeceğiz. Yaklaşık 30 gönüllümüzle beraber hem köydeki çocuklarımıza hediyeler dağıtıp hem de okullarımızın boyasını el birliği ile tamamladık."