Mutluluğun kanatları Derneğinden öğrencilere bayram hediyesi
1 saat önce
Samsun Mutluluğun Kanatları Derneği, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık dağıttı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:13 Kaynak: AA
Mutluluğun Kanatları Derneği, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık dağıttı. Canik
ilçesinde bulunan Hasköy
Cumhuriyet Ortaokulunda okuyan yüz öğrenciyi Mutluluğun Kanatları Derneği'ni Ramazan Bayramı
öncesinde sevindirdi.
Dernek tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ayakkabı ve bayramlık elbise verildi.
Dernek Başkanı Burcu Keskin
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir öğretmenin sosyal medya üzerinden kendilerine ulaşarak arkadaşları ve öğrencileri için yardım istemesinin kendilerini duygulandırdığını söyledi.
Ramazan Bayramı'nda onların mutlu olması için hemen harekete geçtiklerini belirten Keskin, "Öğretmenimizin isteğini kısa sürede yerine getirerek, yüz öğrencimize bayramlık hediyelerini götürdük. Onların bayramda yeni elbiselerini giyerek mutlu olması bizleri de oldukça mutlu etti. Melek yüzlü çocuklarımızı her daim mutlu etmek bizlerin asli görevidir." dedi.
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