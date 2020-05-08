Mutluluğun Kanatları'ndan Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek - Son Dakika

Samsun Mutluluğun Kanatları Derneği üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ramazan dolayısıyla kan stokları azalan Türk Kızılay'a kan bağışı desteği verdi.

Atakum ilçesinde Kızılay'ın kan bağışı standı önünde değerlendirmede bulunan Dernek Başkanı Burcu Keskin, koronavirüs salgını ve Ramazan ayında kan bağışına ihtiyaç duyulduğundan gönüllüler olarak bağış desteği verdiklerini söyledi.

Keskin, "Genelde Ramazan aylarında kan bağışı düşerdi ancak koronavirüsün etkisiyle bağış daha da azalınca biz de kan ihtiyacının karşılanması için bağış yapma kararı aldık. Sosyal medya üzerinden vatandaşlara çağrıda bulunduk. Sağolsun vatandaşlarımız da bizim çağrımıza destek verdiler." dedi.

"Kan stokları kritik seviyeye geldi"

Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım ise Kovid-19 pandemisi nedeniyle kan bağışlarında büyük oranda düşüş yaşandığına dikkati çekti.

Ramazan ayı ile bağışların daha da düştüğüne işaret eden Yıldırım, "Kan stoklarımız kritik seviyeye geldi. Türk Kızılay'ı tüm yurtta kan bağışı çağrısı yaptı. Yapılan çağrıya vatandaşlarımız son derece ilgi gösterdiler. Yurdumuzun her noktasında Türk Kızılay'ı vatandaşımızdan kan bağışını kabul etmektedir. Bağışların bu şekilde devam etmesi sonrasında kan stoklarımız arzu edilen seviyeye gelecektir." diye konuştu.

Kanın tek kaynağının insan olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sağlık kuruluşlarımızda kana ihtiyaç duyanlar var. Bu insanlarımızın kan ihtiyacının karşılanması lazım. Biz 18 ila 65 yaş aralığında tüm vatandaşlarımızın kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz. Bazı büyükşehirlerimizde koronavirüs nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması var. Ama kan bağışında bulunmak için vatandaşlarımız İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile sokağa çıkabiliyor. Biz hafta sonu da saat 16.30 ila 24: 00 saatleri arasında kan bağışı kabul etmeye devam edeceğiz."

Yıldırım, Mutluluğun Kanatları Derneği gibi diğer sivil toplum kuruluşlarının da kan bağışında bulunması için çağrıda bulundu.