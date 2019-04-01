Mutluluğun Sırrı Doğada, Bilgisi Mor Kitapta
1 saat önce
İlaçsız Yaşam, Bitkisel Kürlerle İlaçsız Tedavi, Mutluluk Kürleri, Diyabet ve Zayıflama Kürleri kitaplarının yazarı Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, yeni kitabı Mutluluk Kürleri 2 ile İzmir Kitap Fuar'ında okuyucuları ile buluşacak.
Kültürpark Uluslararası İzmir Fuar Alanı'nda 6-14 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek 24. İzmir Kitap Fuarı'nda Dr. Ümit Aktaş, 6 Nisan Cumartesi günü yeni kitabını imzalayacak ve söyleşi gerçekleştirecek.
Genç, yaşlı, kadın, erkek herkes için mutluluğun ve sağlığın başucu kitabı olan, hızlı ve sonuç odaklı kürler ve tavsiyelerin yer aldığı mor kitabını imzalamak için Dr. Ümit Aktaş, saat 15:00'te 705-A'da yer alan Hayykitap standında olacak.
"Mutluluk için Sağlıklı Yaşam Planı" sunduğu yeni kitabı ile fuarda yer alacak olan Dr. Ümit Aktaş aynı gün saat 16:30'da "Mutluluk Kürleri" başlıklı konuşmasını dış alanda yer alan Konferans Salonu 2'de gerçekleştirecek. Konuşmasında 'Sağlıklı Yaşam Planı'nın adımlarını ve inceliklerini anlatacak olan Dr. Aktaş, tam şifa için öneriler sunmanın yanı sıra katılımcıların sorularını da yanıtlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 10:06 Kaynak: Bültenler
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