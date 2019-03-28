Mutluluğunu Kendin Engelliyor Olabilirsin: 9 Sebep

Mutsuzluğunun kaynağını bugüne kadar diğer insanlarda ve çevrende aramış olabilirsin.

Mutsuzluğunun kaynağını bugüne kadar diğer insanlarda ve çevrende aramış olabilirsin. Belki de mutluluğunu kendin engelliyor olabilirsin.

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