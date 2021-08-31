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Mutluluk iksiri safranın soğanları toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Mutluluk iksiri safranın soğanları toprakla buluşturuldu

31.08.2021 18:36

Mutluluk iksiri safranın soğanları toprakla buluşturuldu UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safran soğanları toprakla buluştu.

Mutluluk iksiri safranın soğanları toprakla buluşturuldu

KARABÜK - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safran soğanları toprakla buluştu.

Boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılan safran dikimi sürüyor. Kırmızı renkteki poleni en değerli kısmı olan soğanı, mor renkli çiçekleri ile sarı polenleri de satılarak üreticisine gelir kaynağı olan safran dikimi için Kırıklar Köyü'nde çiftçi Şaban Yılmaz'a ait tarlada tören düzenlendi.

Safran dikimine katılan AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı safran soğanlarını toprakla buluşturdu.

Dikimin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, 3 bine yakın endemik bitkiye sahip ülkede en önemli bitkilerden birinin de Safran olduğunu belirterek, "Dolayısıyla bölgemiz bir Safran bölgesidir. 2000'li yıllardan sonra safran üzerinde duran iktidarımız bu güne kadar 11-12 köyümüzde ekiliyor durumuna getirdi. Son yıllarda bunu güncelleyerek daha da ekimini fazlalaştırmak ekonomimize katkı sağlamak düşüncesiyle safranın üzerinde durduk" dedi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisi; kanser, öksürük, astım, bronşit, cilt, bağışıklık ve hormon bozukluğu gibi hastalıklara iyi gelirken, mutluluk hormonu serotonin salgılanmasına yardımcı olduğu için dünyada mutluluk iksiri olarak biliniyor.

Mutluluk iksiri safranın soğanları toprakla buluşturuldu
Mutluluk iksiri safranın soğanları toprakla buluşturuldu
Mutluluk iksiri safranın soğanları toprakla buluşturuldu
Mutluluk iksiri safranın soğanları toprakla buluşturuldu

UNESCO Dünya Mirası, Safranbolu, Hisarcık, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mutluluk iksiri safranın soğanları toprakla buluşturuldu - Son Dakika


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