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'Mutluluk Kutuları' İstanbulluları mutlu etti

28 dakika önce

İstanbul'da bulunan bir AVM, 'Mutluluk Kutuları' isimli yaptığı etkinlikle, Bağdat Caddesi'nde bulunan vatandaşlara, yerde hareketli kutular ile sürpriz hediyeler vererek yüzlerini güldürdü.

'Mutluluk Kutuları' İstanbulluları mutlu etti, System.String[]

İstanbul'da bulunan bir AVM, 'Mutluluk Kutuları' isimli yaptığı etkinlikle, Bağdat Caddesi'nde bulunan vatandaşlara, yerde hareketli kutular ile sürpriz hediyeler vererek yüzlerini güldürdü.


İstanbul'un büyük AVM'lerinden Emaar, haftasonu Bağdat Caddesi'nde sürpriz bir etkinlik gerçekleştirdi. Caddebostan Sahili'nde hazırlanan ekip, Bağdat Caddesi'ne geçip Emaar logolu kutularla İstanbullulara sürpriz hediyeler vererek yüzlerini güldürdü. Mutluluk kutuları, caddede rastgele seçilen kişilerin önünde durup açılarak sürpriz hediyeler dağıttı. Uzaktan kontrol yöntemiyle caddede gezinen kutular, İstanbulluların büyük ilgisiyle karşılaştı.


Kutuların önlerinde açıldığını gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Bugün ise Kadıköy Moda da hediye dağıtımına devam edilecek. Kutularda fotoğraf makinesi, powerbank, parfüm çiçek ve oyuncak gibi hediyeler yer aldı. Hediyeleri alan vatandaşlar teşekkür etti. - İSTANBUL

Caddebostan, İstanbul, Bağdat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:41 Kaynak: İHA
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