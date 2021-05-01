Mutluluk reçeteleri

Pandeminin başlangıcından bu yana bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla C, D vitaminlerine ve benzeri takviyelere talep arttı. Son dönemdeyse eczanede en az bunlar kadar psikolojimizi olumlu etkileyecek bitkisel ürünler ve takviyelerle karşılaşıyoruz.

Bir yılı deviren salgına bağlı olarak devam eden sağlık riski, hayat rutininin değişmesi, kısıtlamaların etkisi, sosyal hayatın sekteye uğraması, ekonomik sıkıntı ve süren belirsizlikler derken pek çoğumuz psikolojik açıdan zorlandığımız günler içindeyiz. Birçok kişi eskisi gibi 'mutlu' hissetmekte zorlandığından, uyku sorunları yaşadığından ya da iştah artışı/kaybı gibi şikayetleri olduğundan söz ediyor. Bu tip sorunlara destek olarak yararlanılabilecek bazı gıda takviyeleri ve bitkilere birlikte göz atalım. Tabii her zaman olduğu gibi, harekete geçmeden önce doktorunuza danışmayı unutmayın.

STRESE. UYKUSUZLUĞA, KAYGIYA KARŞI...

Sarı kantaron (St. John's Wort): Gerginliği azaltan, stresle baş etmeyi kolaylaştıran bir etkisi var. Hafif ve orta şiddetli depresyonda bile etkili. İçeriğindeki 'hiperisin' sayesinde 'serotonin' düzeyini arttırıp mutlu hissetmenize katkı sağlayabiliyor. Yaz aylarında çok açık tenlilerde lekelenmelere yol açabilir. Kapsül formunda tüketebilirsiniz. Kan sulandırıcılar gibi birçok ilaçla etkileşebileceğinden doktorunuza veya eczacınıza danışmadan kullanmayın!

5 HTP (5-Hidroksitriptofan): Mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin biyosentezinde etkili olan 5 HTP, gıda takviyesi olarak kapsül formunda tüketilebiliyor. Vücudumuzda serotonin 'melatonine' dönüştüğünden REM uyku kalitesini arttırmak için de tercih edilebiliyor. 5 HTP bir 'aminoasit' olduğundan aç karnına daha iyi emildiğini unutmamak gerek.

Passiflora: 'Çarkıfelekotu' olarak da bilinen passiflora, rahatlatıcı ve hafif kaygı, stres belirtilerini azaltıcı etki gösteriyor. Kapsül ya da şurup formunda tüketilebilen passiflora mutlaka doktorunuza danışarak kullanmanız gereken takviyeler arasında yer alıyor.

Valerian (Kediotu): Tarih boyunca şifalı bitkiler arasında değerlendirilen kediotu, mutluluğun önündeki en önemli engellerden biri olan uyku sorununa karşı doğanın sunduğu önemli bir güç. Kediotu gevşeyip daha iyi uyumaya yardımcı, uyku kalitesini arttırıcı ve yatıştırıcı özellikleriyle biliniyor. İster kapsül ister sıvı formda tüketilebiliyor.

Vitamin ve mineraller: B vitaminleri hem enerji üretiminde hem de sinir sisteminde görevli olduğundan B kompleks vitaminlerden 'antistres vitaminler' olarak yararlanılabiliyor. Vücuttaki birçok biyokimyasal reaksiyonda görev alan magnezyumsa kaslar üzerindeki rahatlatıcı etkisinden ve sinir sistemini gevşetici özelliğinden dolayı 'antistres mineral' olarak da biliniyor.

HUZUR VEREN KARIŞIM

Aromaterapide bitkilerin uçucu yağlarından yararlanıyoruz. Üçlü bir karışımla iyilik halini yükselten, mutluluk dozunu arttıran ve stressavar bir etki görmek mümkün olabiliyor. Bunun için greyfurt, 'frankincense' (günlük yağı) ve sedir uçucu yağlarını eşit oranda karıştırın. Greyfurt, 'citrus' türlerinden olduğu için canlandırıcı ve kaygı giderici bir etkisi var. Sediryağı cesaret ve huzur yağı olarak da bilinir. Tütsüsü Ege'de çok yaygın kullanılan 'frankincense' ise öğrenilmiş olumsuz duyguları giderme üzerinde etkili olabiliyor. Hazırlayacağınız bu üçlü karışımı gün içinde üç kez koklayabilirsiniz.

'Üç yağla uğraşmak fazla gelir, tek bir yağ istiyorum' diyenlere hem iyilik halini arttıran hem de uykuya geçişi kolaylaştıran lavanta yağını öneririm. Akşamları yatmadan yastığınıza 2-3 damla damlatmanız yeterli.

BİTKİ ÇAYLARINDAN YARARLANIN

Melisa: İyilik halinizi yükseltecek bitkilerden biri olan melisa, uykusuzluk sorunu çekenlere de yardımcı oluyor. Yatmadan içilen bir fincan melisa çayı uykuya yardımcı etkisinin yanında sindirimi de kolaylaştırıyor. Çevrimiçi geçirdiğimiz saatlerin arttığı şu dönemde maruz kaldığımız radyasyonun etkilerini temizleyici özelliğiyle de öne çıkıyor. Ancak dikkat edin, 'limonotu' (Aloysia triphylla) bitkisi, melisa (Melissa officinalis) diye satılabiliyor. Latince adlarını internete yazıp görsellere baktığınızda gerçek melisayı sahtesinden ayırt etmek kolay olacaktır.

Papatya: Gerçek papatyadan (Matricaria recutita) hazırlanması koşuluyla papatya çayı farklı sorunlarda yardımımıza koşuyor. Sakinleştirici, uykuya geçişi kolaylaştıran, gevşemeye yardımcı özellikleri nedeniyle uyumadan bir fincan papatya çayı içebiliriz. Papatya (poleni) alerjisi olanlar dışında güvenle içilebilecek bir bitki çayı.