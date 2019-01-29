Mutluluklarını Peri Bacalarında Ölümsüzleştirdiler

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından 2012 yılında Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Erzurum'un Narman ilçesindeki peri bacaları, evlenen çiftlerin albüm çekimlerinin stüdyosu haline dönüştü.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından 2012 yılında Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Erzurum'un Narman ilçesindeki peri bacaları, evlenen çiftlerin albüm çekimlerinin stüdyosu haline dönüştü. Narman ilçesinde binlerce yıl önce oluşan peri bacalarında objektif karşısına geçen çiftlerden biri de Sidel ve Eray Keleş çifti oldu. Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ikinci sınıf öğrencisi İzmirli Sidel Koyuncu ile aynı okulda İnşaat Teknolojisi Bölümü'nde okuyan Oltulu Eray Keleş, nikah öncesi fotoğraf çekimi için peri bacalarına gitti. Genç çift, objektiflere burada verdikleri pozlar ile mutluluklarını ölümsüzleştirdi. Peri bacalarının çok güzel olduğunu söyleyen gelin Sidel Keleş, "Bu mutlu anımızın fotoğraflarını dünya harikası bir yerde çektirmek istedik. Buranın manzarası çok güzel" dedi. - Erzurum

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Erdoğan, SMA Hastalarının İlaç Bedelinin Geri Ödenmesiyle İlgili Sorunun Çözüldüğünü Duyurdu

Günlük Kiralık Dairedeki Cinayette Bilirkişi Raporu Ortaya Çıktı

Motorlu Taşıtlar Vergisinin İlk Taksit Ödemesi 31 Ocak'ta Sona Erecek

HDP, Tunceli'de Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu'na Karşı İttifak Kurdu