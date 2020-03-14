MUTSO Başkanı Ercan:

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) fırsatçılığı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmasını çalıştıracaklarını bildirdi.

Ercan, Muğla Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Hurşit Öztürk ile MUTSO Konferans Salonunda yaptığı açıklamada, geçtiğimiz aralık ayında Çin'de ilk olarak tespit edilen ve küresel çapta bir salgına dönüşen koronavirüs'ün yol açtığı panik ve korkunun vatandaşları mağdur etmesine izin vermeyeceklerini belirtti.



Son dönemde yaşanan salgın sonrası ihtiyaç duyulan temizlik maddesi ve gıda ürünlerinde fiyat artışı yapılmaması gerektiğine dikkati çeken Ercan, "Odamız ve Borsamız olarak disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyururuz. Herkes bilmeli ki vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız." dedi.

Ercan, yoğun talebi fırsat bilerek ellerinde bulunan ürünleri fahiş fiyata satmak isteyen kişilerin de tespiti halinde gerekli çalışmaların yapılacağını dile getirdi.