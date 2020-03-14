MUTSO Başkanı Ercan: "Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel MUTSO Başkanı Ercan: 'Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız' - Son Dakika

MUTSO Başkanı Ercan: "Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız"

6 saat önce

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) fırsatçılığı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmasını çalıştıracaklarını bildirdi.

MUTSO Başkanı Ercan:

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) fırsatçılığı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmasını çalıştıracaklarını bildirdi.

Ercan, Muğla Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Hurşit Öztürk ile MUTSO Konferans Salonunda yaptığı açıklamada, geçtiğimiz aralık ayında Çin'de ilk olarak tespit edilen ve küresel çapta bir salgına dönüşen koronavirüs'ün yol açtığı panik ve korkunun vatandaşları mağdur etmesine izin vermeyeceklerini belirtti.


Son dönemde yaşanan salgın sonrası ihtiyaç duyulan temizlik maddesi ve gıda ürünlerinde fiyat artışı yapılmaması gerektiğine dikkati çeken Ercan, "Odamız ve Borsamız olarak disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyururuz. Herkes bilmeli ki vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız." dedi.

Ercan, yoğun talebi fırsat bilerek ellerinde bulunan ürünleri fahiş fiyata satmak isteyen kişilerin de tespiti halinde gerekli çalışmaların yapılacağını dile getirdi.

Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Anadolu Üniversitesi, açıköğretim sınavlarının ertelendiği yönündeki haberleri yalanladı
"Hiç gitmedim" dediği Bursa'da hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, suçsuzluğunu ispatlamaya çalışıyor Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı Obi Mikel'in "Sezon iptal edilmeli" çıkışı Trabzonsporluları kızdırdı

Son Dakika Haberleri
18:28 Irak'ın Musul kentinde koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
18:27 Fahrettin Altun'dan yabancı medyaya uyarı: Bir daha aynı hatayı yapmayın
18:26 İngiltere'de Kovid-19'a bağlı ölümler 24 saatte ikiye katlandı
18:25 MERSİN'DE APARTMAN DAİRESİNDE YANGIN, BALKONDAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ-EK
18:24 Sarp Sınır Kapısı, yarın yolcu trafiğine kapanacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 18:28:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MUTSO Başkanı Ercan: "Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]