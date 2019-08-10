Mutsuz çalışanların maliyeti 60 milyar!
1 saat önce
Gallup tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de çalışanların %85'i mutsuz, dünya geneli için bu oran % 87. Mutsuzluğun Türkiye ekonomisine yıllık maliyeti 60 milyar TL. "Küresel Memnuniyet Araştırması 2019'a göre ise Türkiye "Mutluluk Endeksi"nde 143 ülke arasından 50 puanla 139. oldu.
Gallup tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye
'de çalışanların %85'i mutsuz, dünya geneli için bu oran % 87. Mutsuzluğun Türkiye ekonomisine yıllık maliyeti 60 milyar TL. "Küresel Memnuniyet Araştırması 2019'a göre ise Türkiye "Mutluluk Endeksi"nde 143 ülke arasından 50 puanla 139. oldu
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:20
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