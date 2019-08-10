Son Dakika Haberleri: Mutsuz çalışanların maliyeti 60 milyar!
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Mutsuz çalışanların maliyeti 60 milyar!

1 saat önce

Gallup tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de çalışanların %85'i mutsuz, dünya geneli için bu oran % 87. Mutsuzluğun Türkiye ekonomisine yıllık maliyeti 60 milyar TL. "Küresel Memnuniyet Araştırması 2019'a göre ise Türkiye "Mutluluk Endeksi"nde 143 ülke arasından 50 puanla 139. oldu.

Mutsuz çalışanların maliyeti 60 milyar!, System.String[]
Gallup tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de çalışanların %85'i mutsuz, dünya geneli için bu oran % 87. Mutsuzluğun Türkiye ekonomisine yıllık maliyeti 60 milyar TL. "Küresel Memnuniyet Araştırması 2019'a göre ise Türkiye "Mutluluk Endeksi"nde 143 ülke arasından 50 puanla 139. oldu
Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:20 
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