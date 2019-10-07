Son Dakika Haberleri: Mutsuz çocuk kalmasın dediler, 250 çocuğa oyuncak dağıttılar
Son Dakika Güncel Mutsuz çocuk kalmasın dediler, 250 çocuğa oyuncak dağıttılar

Mutsuz çocuk kalmasın dediler, 250 çocuğa oyuncak dağıttılar

51 dakika önce

Erzurum'da yardımsever bir grup arkadaş, "Mutsuz çocuk kalmasın" diyerek hazırladıkları proje kapsamında köy köy gezip 250 çocuğa oyuncak dağıttı.

Mutsuz çocuk kalmasın dediler, 250 çocuğa oyuncak dağıttılar, System.String[]

Erzurum'da yardımsever bir grup arkadaş, "Mutsuz çocuk kalmasın" diyerek hazırladıkları proje kapsamında köy köy gezip 250 çocuğa oyuncak dağıttı.


Erzurum'da yaşayan Elif Yılmaz, Mutlu Gül ve Gökmen Gerni isimli 3 arkadaş, çocukların mutlu olabilmesini sağlamak için sosyal medyadan başlattıkları "Mutsuz çocuk kalmasın" projesiyle yardımseverlerle birlikte yüzlerce oyuncak topladı. Her hafta Erzurum'un bir köyünü ziyaret eden arkadaşlar şimdiye kadar 250 çocuğa oyuncak dağıttı.


Kendi imkanlarıyla topladıkları oyuncakları arabalarına dolduran Elif Yılmaz, Mutlu Gül ve Gökmen Gerni bu hafta ise Pasinler ilçesine bağlı Acı Mahallesi'ne gitti. 3 arkadaş, mahalledeki cami hoparlöründen oyuncak dağıtımı için çocuklara çağrı yaptı. Kısa süre sonra etraflarını saran çocuklara oyuncukları dağıtan arkadaşlar, engelli çocukları da unutmadı. Yardımsever arkadaşlar çocukların geleneksel oyunları öğrenmeleri için ise çocuklarla birlikte topaç ve misket oynadı.


Her hafta onlarca çocuğu mutlu etmek için seferber olan yardımsever arkadaşlar sosyal medya üzerinden "Mutsuz çocuk kalmasın" diyerek oyuncak yardımlarını bekliyor. - ERZURUM

Elif Yılmaz, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yazar Nilgün Bodur, "Çocuk yap" diyen takipçilerine ateş püskürdü
Kumayı kabul etmeyen 11 çocuğunun annesi ile kızını gözünü kırpmadan öldürdü Meteoroloji'den 6 il için fırtına uyarısı yapıldı Son Dakika: Türkiye harekat için ABD'nin bölgeden çekilmesini bekleyecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 13:35:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mutsuz çocuk kalmasın dediler, 250 çocuğa oyuncak dağıttılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]