Mutsuz prenses gergedanların peşinde saraydan mı kaçtı?

GERGEDANLAR İÇİN GÜNEY AFRİKA'DA

Avrupa'nın küçük ülkesi Monako'nun tahtında oturan Prens Albert'in eşi Prenses Charlene, güzelliği bir yana hep bu mutsuz görüntüsüyle gündeme geldi. Şimdiyse bambaşka bir söylentiyle dünya basınının manşetlerinde. Kendi adını taşıyan vakfın çalışmalarını yakından takip etmek için Güney Afrika'ya giden Prenses Charlene'in, henüz ülkeye dönmemesi ve çocuklarının babalarıyla birlikte Monako'da kalması, çiftin arasının açık olduğu söylentilerini iyice alevlendirdi.

GERÇEKTEN ENFEKSİYON NEDENİYLE Mİ?

Her ne kadar Charlene'in, geçirdiği bir enfeksiyon nedeniyle Monako'ya dönmeyi geciktirdiği açıklansa da bunun altında başka neden arayan çok sayıda kişi bulunuyor. Prenses Charlene, kendi adını taşıyan vakfın, Güney Afrika'daki gergedanları korumak için yürüttüğü bir çalışma kapsamında bir seyahate çıktı. Güney Afrika'da gergedanların korunduğu bölgeyi ve bunun için yapılan çalışmaları inceleyen Charlene, o sırada çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı. Prenses'in, yeni saç modeli de yine ilgi odağı oldu. Eski modelini biraz daha değiştirerek yine kraliyet saraylarında alışılmadık bir model seçen Charlene, bu tarzıyla da ilgi odağı oldu.

SAÇ MODELİ DURMADAN DEĞİŞİYOR

Prenses Charlene, geçen yılın son ayında da katıldığı bir etkinlikte Punk tarzı kestirdiği saçlarıyla ilgi odağı olmuştu. Hatta bu konuda sosyal medyada ilginç yorumlar da yapılmıştı. Kraliyet ailesi üyelerini daha çok geleneksel saç modelleriyle görmeye alışanlar da bu değişiklik karşısında şoke oldu. Bazı saç tasarımcıları Prenses'in saçlarının sanki altı yaşındaki ikizleri tarafından kesilmiş gibi göründüğünü ileri sürdü. Bazıları da kendisinin bile yapmış olabileceğini belirtti.

KULAK, BURUN, BOĞAZ ENFEKSİYONU

Charlene, Güney Afrika'da da daha farklı ama yine sıra dışı saç biçimiyle dikkat çekti. Prenses'in, ENT (Kulak, Burun, Boğaz) enfeksiyonu geçirdiği ve doktorunun önerisiyle ülkesine dönmeyi ertelediği basına yansıyan haberler arasında. Bu arada kocası Prens Albert de ikiz çocukları ile birlikte Monako'da düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Çiftin, geçen ocak ayından bu yana hiç birlikte görülmemesi ise aralarının bozuk olduğu, Charlene'in saraydan biraz da olsa kaçmak için Güney Afrika'daki bu seyahati bahane ettiği iddialarının ortaya atılması da gecikmedi.

GRACE KELLY'NİN GELİNİ

Zimbabwe doğumlu eski bir olimpik yüzücü olan Charlene'nin bu kadar ilgi cekmesinin bir nedeni de bir efsanenin, yani Grace Kelly'nin tahtına geçmesi. Bir Hollywood yıldızıyken, o dönemde ülkenin yöneticisi olan Prens Rainier'nin yani Prens Albert'in babasının kalbini çalan Grace Kelly, Hollywood'daki parlak kariyerini bırakıp aşkının peşinden Avrupa'ya gitmişti. Güzelliği kadar trajik ölümüyle de dünyanın ilgisini çeken Grace Kelly'nin gelini olan Prenses Charlene onun tahtına oturmasıyla da büyük ilgi çekiyor bu yüzden.

GERÇEKLER PERİ MASALI GİBİ DEĞİL

Prens Albert ile evliliğinden Gabriella ve Jacques adında biri kız diğeri erkek ikiz çocuk annesi olan Charlene biraz da Grace Kelly'den kendisine geçen bu miras nedeniyle tüm dünyanın ilgisini çeken sıra dışı bir prenses. Charlene, düğününde sürekli ağlaması, düğün öncesi ise saraydan kaçmaya çalıştığı iddialarıyla da gündeme gelmişti. Aslında başlarda herkes onu da "modern çağların Külkedisi masalı kahramanlarından biri" olarak nitelendiriyordu. Ama sonra gerçekler birbiri ardına ortaya çıkmaya başlayınca bazı masalların da mutlu sonla bitmediği de anlaşıldı.

EVLİLİK DIŞI ÇOCUKLAR MUTLULUĞUNA GÖLGE DÜŞÜRDÜ

Evlilikten sonra "prenses" unvanını alan Charlene Wittstock da "mutsuz prenses" olarak dünya sahnesinde yerini aldı. Bu mutsuzluğu da sebepsiz değildi kuşkusuz. Çünkü Prens Albert, çapkınlıklarıyla ve sıra dışı yaşamıyla ünlüydü. Prens'in bir hostes ve bir garsondan iki çocuğu bulunuyor. Bir garsonla ilişkisinden dünyaya gelen kızına annesinin adı olan Grace'i ve kendi soyadı olan Grimaldi'yi verdi. Tıpkı bir süre sonra bir hostesten dünyaya gelen oğluna yaptığı gibi. Bütün bunlar düğünden önceydi elbette. Prens Albert da evlendikten sonra bu iki evlilik dışı çocuğunu çok gündeme getirmemeye çalıştı.

İKİZLER ÜLKENİN GELECEĞİNİ KURTARDI

Bir dönem de Charlene ile evliliğinden biri kız diğeri erkek iki çocuk sahibi oldular. Ama bu durum bile Prenses Charlene'in yüzündeki mutsuzluk izlerini silemedi. Çünkü yine öne sürülenlere göre Charlene ile Prens Albert arasında bir anlaşma yapılmıştı. Boşanacaklarsa bile bu, çocukları dünyaya geldikten sonra olacaktı. İddialara göre ülkenin geleceği bu çocuklara bağlıydı. Belki evlilik de bu yüzden yapıldı. Çünkü ülkenin Fransa ile 1981 yılında yaptığı bir anlaşmaya göre eğer tahta geçecek bir veliaht bulunmazsa Monako, Fransa'ya bağlanacaktı. Sonunda dünyaya gelen biri kız diğeri erkek ikizleri, ülkenin geleceğini de kurtarmış oldu.

'BU KADARI DA OLMAZ'

Prenses Charlene'in gelin gittiği Monako hanedanı yani Grimaldi ailesinin geçmişi gerçekten de eşine sık rastlanmayacak trajik olaylarla dolu. Grimaldi ailesi, dünyanın en küçük ve zengin ülkelerinden birinin hükümdarı. Saraylarda yaşıyorlar ve servetleri sayılamayacak kadar büyük. Ama gerçek anlamda mutluluğu bir türlü bulamıyorlar. Her ne kadar ilk anda bir şehir efsanesini andırsa da bunun nedeninin yüzyıllar öncesine uzanan bir lanet olduğuna inananlar da var. İşte dünyanın en zengin kraliyet ailelerinden biri olan Grimaldi ailesinin üzerinde dolaşıp duran o kara bulutların öyküsü ve yaşadıkları "Bu kadarı da olmaz" dedirten korkunç olaylar.

BAŞLARINA GELMEYEN KALMADI

Yıllardır Monaco Prensliği denilince birçok insanın aklına masallara yaraşır görüntüler gelir. Güzeller güzeli Hollywood yıldızı Grace Kelly ile evlenen yakışıklı, şefkatle Prens Rainier... İlk bakışta olup bitenler masal gibi olsa da gerçek hayatta bu ailenin hiçbir üyesi "sonsuza kadar mutlu" bir şekilde yaşayamadı. Özetle başlarına gelmeyen trajedi kalmadı.

Monaco'yu yöneten Grimaldi ailesi 13'üncü yılda gücünün zirvesine ulaşmıştı. İşte o yıllarda yaşanan korkunç bir olay ve olayın mağdurunun sözlerinin ailenin kaderine etki ettiğine inanılıyor. Yüzyıllardır anlatılanlara göre, büyücü olduğu da söylenen bir Flaman kadın, nüfuzlu Grimaldi ailesinden bir üyenin tecavüzüne uğradı. Kadın öylesine sarsıldı ki aileyi lanetledi. Flaman kadın "Bir Grimaldi, evliliğinde asla gerçek mutluluğu bulamayacak" dedi. Sonuçta, o lanetli sözler gerçeğe mi döndü bilinmez ama gerçekten de ailenin üyeleri ne evliliklerinde ne de genel hayatlarında gerçek mutluluğa ulaşamadı.

DİLLERE DESTAN DÜĞÜN Grace Kelly, 1950'lerde Hollywood'un en gözde yıldızlarından biriydi. Güzelliğinin de zarafetinin de eşi benzeri yoktu. Bu durum, Avrupa'nın küçük ve zengin ülkesi Monaco'nun hükümdarı olan Prens Rainier'nin de gözünden kaçmadı. Kelly ve Prens, kelimenin tam anlamıyla masallara yaraşır bir düğünle evlendi. Üç çocukları oldu: Albert, Caroline ve Stephanie. Fakat ailenin mutluluğu 1982 yılında bir daha geriye dönülmeyecek şekilde bozuldu. Küçük kızı Stephanie ile bulunduğu arabada trafik kazası geçirdi Prenses Grace. O kaza sonucu henüz 53 yaşındayken kendi adını taşıyan hastanede son nefesini verdi.

İSTENMEYEN EVLİLİK Grimaldi ailesinin üzerinde dolaşan kara bulutlar bununla da dağılmaz. Aile kısa bir süre sonra bir başka trajedi ile sarsılır. Bu kez hayatı değişen kişi çiftin büyük kızı Caroline olur. 1970'lerde dünyanın en gözde bekar prensesi olan Caroline, kendisinden yaşça büyük iş adamı Philippe Junot ile evlenir, üstelik ailesinin karşı çıkmasına rağmen. Ama bu evlilik uzun sürmez.

BÜYÜK AŞKI GÖZLERİNİN ÖNÜNDE ÖLDÜ Prenses Caroline, mutluluğu ikinci evliliğini yaptığı İtalyan iş adamı Stefano Casiraghi'de buldu. Üç çocukları oldu: Charlotte; Andrea ve Pierre. Fakat Caroline'in mutluluğu kısa sürdü. Stefano Casiraghi, henüz 30'lu yaşlarının başındayken karısının gözleri önünde geçirdiği bir sürak teknesi kazasında öldü. Takvimler 1990 yılını göstermektedir o sırada. Yani, Prenses Grace'in ölümünden 8 yıl sonra aile bir başka trajedi ile sarsıldı. Prenses Caroline 2001 yılında Hanover Prensi Ernst August ile evlendi. Şimdilik sakin bir hayat sürüyor.

KÜÇÜK PRENSESİN ÇILGIN HAYATI

Ailenin küçük prensesi Stephanie'ye gelirsek... Annesinin hayatını kaybettiği kazada yanında olan Stephanie uzun süre kendini toparlayamadı. Gençlik yıllarında da bir dönem şarkıcılığa merak salan Stephanie, annesinin kaybından sonra daha da sıra dışı bir hayat sürmeye başladı. Koruması Daniel Ducruet ile evlenir ve iki çocuk sahibi olur. Ancak Ducruet, Stephanie'yi Belçika Güzeli ile aldatınca ayrıldılar.

SİRKTE YAŞADI Daha sonra Monaco Sarayı'nın güvenlik müdürü Jean Raymond Gottlieb ile aşk yaşar ve bir çocuk sahibi oldu. Ancak bu ilişki de uzun sürdü. Daha sonra bir sirkte çalışan ve fil terbiyecisi olan Franco Knie ile aşk aşamaya başladı. Çocuklarını da alıp Knie ile birlikte onun sirk karavanında yaşamaya başladılar. Ama büyük bir sorun vardı, Franco Knie evliydi. Bu ilişki de uzun sürmedi.

AŞKTA MUTLULUĞU ARADI Grimaldi ailesinin üzerindeki kara bulutlar, sonraki kuşaklarda biraz da olsa dağılmış görünüyor. Prenses Caroline'in büyük kızı Charlotte, oyuncu Gad Almaleh ile ilişkisinden bir çocuk dünyaya getirdi ama çift yollarını ayırdı. Geçtiğimiz yıl da Dimitri Rassam ile evlendi.

BELKİ DE LANET ONLARLA BİTTİ

Charlotte'un ağabeyi Andrea, Tatiana Santa Domingo ile en küçük kardeşleri Pierre de Beatrice Borromeo ile evli. Onların evliliği mutlu bir şekilde devam ediyor. Belki de 13'üncü yüzyılda bir tecavüz ile başlayan lanet şimdilik sona erdi.