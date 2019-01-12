Muttalip'te Açılış Coşkusu

Tepebaşı Belediyesi tarafından yenileme çalışmaları tamamlanan Muttalip Belde Evi ve yapımı tamamlanan Hizmet Binası, mahalle sakinlerinin yoğun katılımı ile hizmete açıldı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından yenileme çalışmaları tamamlanan Muttalip Belde Evi ve yapımı tamamlanan Hizmet Binası, mahalle sakinlerinin yoğun katılımı ile hizmete açıldı.



Tepebaşı Belediyesi tarafından yenileme çalışmaları tamamlanan Muttalip Belde Evi ve yapımı tamamlanan Hizmet Binası, düzenlenen tören ile hizmete açıldı. Açılış törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ile Jale Nur Süllü, CHP Eskişehir İl Başkanı Abdülkadir Adar, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç, Tepebaşı Belediyesi Meclis üyeleri, Muttalip Emirler Mahallesi Muhtarı Muhittin Özen, Muttalip Koyunlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Sarıköse ve Muttalip Orta Mahalle Muhtarı Sami Boztaş ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bahçelievler Belde Evi kursiyerlerinin halk oyunları gösterisi ile başlayan programda Muhtarlar Muhittin Özen, Mehmet Sarıköse ve Sami Boztaş; mahalleye kazandırdığı merkezlerden ve gerçekleştirdiği hizmetlerden ötürü Başkan Ataç'a teşekkür ederek, üzerinde Mustafa Kemal Atatürk işlemesi bulunan bir postu kendisine hediye etti.



"Amacımız kadınlarımızın aile ekonomisine katkı sağlaması"



Aldığı hediyeden dolayı muhtarlara teşekkür eden Başkan Ataç yaptığı açılış konuşmasında, "Belde Evi binamızın yapımı 1974 yılına dayanıyor. Biz 2013'te burayı teslim aldığımızda kapatmadık, Muttalipli hemşehrilerimiz buradan hizmet almaya devam etsin istedik. Aynı şekilde kapanan Çukurhisar ve Gündüzler belediyeleri için de aynı şeyi yaptık. Amacımız kadınlarımızın üretken olması, ürettikleri ile de aile bütçelerine fayda sağlamasıydı. Ayrıca çocuklarımız, gençlerimiz çok kıymetli. Geçen gün Muttalipli genç kardeşlerimiz ile bir araya geldiğimizde de söyledim, onların dışarılarda ya da kahve köşelerinde olmasını istemiyoruz. Gelsinler burada bilardo, langırt, masa tenisi oynasınlar, sohbet etsinler, kurslara katılsınlar. Başka istekleri varsa da söylesinler ve biz onlara faydalı meşguliyetler bulalım. Mesela burada güreş, karikatür, tekvando, yüzme, hızlı okuma, satranç, bisiklet tamirciliği, futbol, gitar, İngilizce ve matematik kursları yapıyoruz. Bunlar gençlerimize çok büyük destek verecek çalışmalar, belki de buradan çıkan bir Muttalipli gencimiz, ileride belediye başkanı olacak. Muttalipli kadınlarımız içinse aerobik, pilates ve giyim kursları verdik; bunlardan da yaklaşık bin 800 kadınımız yararlanmış. Türkiye'de Belde Evleri bir marka oldu. Neyse ki açtığımız yerler dolup taşıyor ve ben de bundan dolayı gurur duyuyorum. Diğer belediyeler de bu örneği alarak kendi kentlerinde hayata geçiriyorlar. Tepebaşı'nda 30'a yakın Belde Evi var ve buranın içine girdiğimiz de tanıyamayacaksınız. Pırıl pırıl bir mekan kazandırdık. Yapımında emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Başkan Ataç konuşma yaptığı esnada engelli bir gencin yanına gelerek elini sıkmak istemesi üzerine ise "Hoş geldin. Gel ben de seni öpeyim. İşte, hep bahsettiğimiz sosyallik, sosyal bir çocuk. Hiç çekinmiyor, geliyor, sarılıyor, öpüyor. Canım benim, aferin sana" dedi.



Konuşmaların ardından Başkan Ataç ve davetliler, mahalleli kadınlar ve çocuklar ile birlikte açılış kurdelesini kesti. Açılışı yapılan Muttalip Belde Evi ve Hizmet Binası'nı gezen Muttalipliler de Başkan Ataç'a teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

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