Muttalip'te Ahmet Ataç Coşkusu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın Muttalip Mahallesi'ndeki seçim iletişim merkezi, vatandaşların yoğun ilgisi eşliğinde açıldı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın Muttalip Mahallesi'ndeki seçim iletişim merkezinin açılışı Eskişehirliler yoğun ilgisi ile gerçekleştirildi. Açılış törenine Başkan Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Eskişehir İl Başkanı Abdülkadir Adar, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç, Eskişehir geçmiş dönem milletvekili Zeki Ünal ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Açılış programında Muttaliplilere hitap eden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, sahneye tezahüratlar eşliğinde çıktı. "Bu akşam Türkiye'deki nadir gece açılışlarından birini yapıyoruz. Biz boşuna 'Hayat Tepebaşı'nda demiyoruz, Tepebaşı'nda hayat hiç durmuyor" diyerek sözlerine başlayan Başkan Ataç, "En büyük başkan bizim başkan" sloganları üzerine ise "Büyük olan sizlersiniz, biz sadece başkanlık yapıyoruz o kadar. Bizleri buraya getiren sizlersiniz, sizin destekleriniz olmasa biz de burada olmazdık. En büyük alkışı sizler hak ediyorsunuz" dedi.



Eskişehir tüm Türkiye'nin özendiği bir şehir haline geldi



Konuşmasının devamında Tepebaşı Belediye Başkanı olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Başkan Ataç, "1999'dan beri söylüyorum; Tepebaşı'nda belediye başkanlığı yapmaktan gurur duyuyorum. Biliyorsunuz, 1999'da Yılmaz Hoca ile birlikte bu sevda ile yola çıktık ve bugünlere kadar geldik. Bakın, 20 yılda bir şehrin bu kadar gelişmesi mümkün değildi, bunu sizler başardınız. Sizler istediniz, biz de yaptık. Eskişehir'imiz bugün tüm Türkiye'nin özendiği bir şehir haline geldi, insanlar akın akın kentimize geliyor. Neden? Eskişehir'de demokrasi, bağımsızlık, temiz hava, güzel insanlar, saygı, sevgi var. Biz Eskişehir'de, Türkiye'nin çektiği sıkıntıları çekmiyoruz. Şurada farklı görüşten insanlarımız var ama şehrin sevdası için beraberler. Bu birlikteliğiniz için çok teşekkür ediyorum, tüm Türkiye'ye örnek olsun. Biz, hiçbir zaman bölücü olmadık, hep birleştirici olduk. Bir etkinliğimizde binlerce kadınımız bir araya geliyor. Hiçbir zaman hangi partiden, görüşü nedir diye sormadım. Bize sadece insan lazım ve insanın olduğu yerde de sevgi ve saygı varsa orası tamamdır. Birbirimizi sevelim, sayalım. Bu şehir, Yunus'un şehri" şeklinde konuştu.



Üreticimizi desteklemeye devam edeceğiz



Başkan Ataç ayrıca kırsal mahallelere yaptığı hizmetlere de değinerek, "Köylerin mahalle olmasının ardından bölgemizdeki 3 belde belediyesi kapatıldı. Bir tanesi de Muttalip Belediyesi idi. Biz bu sürecin yanlış olduğunu, en kötü belediyenin bile olmayan belediyeden iyi olduğunu söyledik. Dinlemediler ve kapattılar. O yıllardan beri biz de karşılık olarak bu noktaları baş tacı yaptık. Eski belediye binası hala açık, hizmetlerimizi bu binalardan veriyoruz. Köyler mahalle oldu, 45 mahalle bize bağlandı. Ancak ben hala köy demeyi tercih ediyorum, çünkü köylerimiz basit bir kilit taş döşenmesi ile mahalle olmaz. Oralar tarım ve hayvancılık ile köy olur. Her zaman sizlerin tarımınızı, hayvancılığınızı destekledik. 3 sene önce Muttalip'te çoban festivali düzenlemeye başladık. Çobanlarımız çok önemli bir iş üstleniyor ama çok dertliler. Biz bu derde ortak olmak için festivalimizi giderek büyüttük. Yurt genelinden büyük üreticiler katıldı, hayvancılığın tüm paydaşları burada buluştu. Bu festivale şehir dışından gelen üreticiler ile beraber olduk ve daha sık bir araya gelerek küçükbaş hayvancılığının sorunlarını çözmeye karar verdik. Bir konsey kuruldu, Ulusal Küçükbaş Konseyi. Sorunlarımızı paylaşalım, çözüm üretelim ve çözelim. Bizim sayemizde üreticiler, akademisyenler ile bir araya geldi. Türkiye'nin et sorununun küçükbaş ile çözüleceği söyleniyor. Bunun için üreticimizi desteklemeye devam edeceğiz. Sakintepe'deki Soğuk Hava Deposu belediyemize geçti, faal hale getirip üreticimizin hizmetine sunduk. Geçen yaz 500 ton ürünü bu tesisimizde muhafaza ederek üreticimize destek olduk, 1 lira da para almadık. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki hal binasını da aynı şekilde hayata geçirdik. Geçen sene o bölgedeki tüm sebzeler oradan satışa sunuldu. Üreticimizin yararına bir iş oldu ve yine 1 lira para almadık. Bunlar tarım adına, kırsal kalkınma adına çok önemli" şeklinde konuştu.



Daha sonra kürsüye gelen CHP Eskişehir İl Başkanı Abdülkadir Adar ise "31 Mart seçimleri bir yerel yönetim seçimi ama önemi en az genel yönetim seçimi kadar. Çünkü bugün iktidarda olanlar bundan sonra 2023'e kadar seçim geçirmeyecek. Sizler bu seçimde hükümet ve iktidarı uyaracak olursanız, parlamenter demokratik sisteme dönüşün yolunu açabilirsiniz" ifadelerini kullandı.



Gereken ne ise yapacaksınız



CHP geçmiş dönem Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal ise konuşmasında, "Gecenin bu soğuğunda demokrasi yeniden ışığa kavuşturmak için mücadele eden siz Muttalipli hemşehrilerimin ne kadar fedakar ve cefakar olduğunuzu biliyorum. 1991 seçimlerinde milletvekili seçildiğimde, Muttaliplilerin partiye değil hizmete oy verdiklerini biliyorum. İşte, Ahmet Başkan da öyle bir isim. Hiçbir parti ayrımı yapmadan her yere eşit hizmet götürüyor. Yılmaz Hoca deseniz, dünyanın örnek aldığı bir insan. Sizler sorumlu, bilinçli ve vefalı insanlarsınız. Sizler, Türkiye ve Eskişehir adına gereken ne ise onu yapacaksınız" dedi.



Kırsala hizmet edenler burada



CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü de "Bundan bir ay önce yine Muttalip'e gelmiştik. Sevgili Ahmet Ataç'ın yaptığı Belde Evi'nin açılışını yapmıştık. Siz bugüne kadar ne hizmet aldıysanız yerel yönetimlerden aldınız. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Tepebaşı Belediye Başkanımız belediyeniz elinizden alındıktan sonra size sahip çıktı. Kırsala hizmet edenler burada. Onlar, sadece sarayı düşünüyorlar. Ben inanıyorum ki sizi düşünmeyenleri, siz de sandıkta düşünmeyeceksiniz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

