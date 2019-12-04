Son Dakika Haberleri: MUTTAŞ Muğla'nın 3 katı yolcu taşıdı
Son Dakika Ekonomi MUTTAŞ Muğla'nın 3 katı yolcu taşıdı - Son Dakika Ekonomi

MUTTAŞ Muğla'nın 3 katı yolcu taşıdı

6 saat önce

Muğla genelinde gerçekleştirdiği ulaşımda dönüşüm projesi ile birincilik ödülü alan ve diğer belediyeler tarafından örnek alınan Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulundurduğu MUTTAŞ ile havaalanı taşımacılığında da önemli sayıda yolcu taşıdı.

MUTTAŞ Muğla'nın 3 katı yolcu taşıdı, System.String[]

Muğla genelinde gerçekleştirdiği ulaşımda dönüşüm projesi ile birincilik ödülü alan ve diğer belediyeler tarafından örnek alınan Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulundurduğu MUTTAŞ ile havaalanı taşımacılığında da önemli sayıda yolcu taşıdı. 2014 yılı Temmuz ayında vatandaşlardan gelen yoğun talep sonrası kurulan MUTTAŞ havaalanı taşımacılığı ile Muğla'da 3 Milyon 237 bin yolcuya hizmet verdi.


İki havaalanına sahip iki ilden biri olan Muğla'da Bodrum- Milas ve Dalaman havaalanlarına 30 araçla hizmet veren Muğla Büyükşehir Belediyesi yaz ve kış tarifeleri ile vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için çalışıyor. - MUĞLA

Muğla, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alman vatandaşı 5 terörist sınır dışı edildi
Emekli ve memurun alacağı maaş zammı netleşmeye başladı Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e yakın vekil Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz bulduğunu iddia etti LPG otogaz fiyatlarına 9 kuruş zam yapıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 20:56:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MUTTAŞ Muğla'nın 3 katı yolcu taşıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]