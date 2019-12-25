Müttefik ülkelere 20 milyon lira hibe verilecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Müttefik ülkelere 20 milyon lira hibe verilecek - Son Dakika Ekonomi

Müttefik ülkelere 20 milyon lira hibe verilecek

6 saat önce

DOST veya müttefik devletlere verilecek hibe limiti 20 milyon lira olarak belirlendi.

Müttefik ülkelere 20 milyon lira hibe verilecek, System.String[]

DOST veya müttefik devletlere verilecek hibe limiti 20 milyon lira olarak belirlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, dost veya müttefik devletlere ve bu devletlerde bulunan kamu veya özel nitelikteki kurum ve kuruluşlara, 2020 yılında anlaşma imzalanmaksızın verilecek mal ve hizmetlerin parasal sınırı 20 milyon lira olarak tespit edildi. Verilecek mal ve hizmetler arasında şunlar yer alıyor: Silah, mühimmat, yiyecek-içecek malzemeleri, akaryakıt, askeri giyim-kuşam malzemeleri, sağlık cihazları, binek ve yük araçları, canlı hayvanlar, bilgisayar ve malzemeleri, televizyon, büro cihazları, yedek parçalar.


Cumhurbaşkanı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 08:07 Kaynak: DHA
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