Mutullah Yolbulan mezarı başında anıldı - Son Dakika

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) eski Yönetim Kurulu Başkanı Mutullah Yolbulan ölümünün 2. yılında mezarı başında anıldı.



Öğlebeli Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığında KAREMİR üst düzey yöneticileri başta olmak üzere, Özçelik-İş Sendikası yöneticilerinin yer aldığı anmada, Mutullah Yolbulan ve eşi Halide Edip Yolbulan için Kur'an-ı Kerim okundu.



1930 Kayseri doğumlu olan Yolbulan, 2018 yılında 88 yaşında vefat etmişti. - KARABÜK