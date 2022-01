Dijital müzik platformu Muud en çok dinlenen isimleri açıkladı - Son Dakika

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'un aralık ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı. 'Kan' albümüyle Uzi, yerli albümler kategorisinin zirvede yer alan isim olurken, en çok dinlenen yerli sanatçılar arasında ise Edis listenin ilk sırasında yer aldı. 'Churches' adlı albümüyle yabancı albümler listesinde bir numara olan LP, aynı zamanda en çok dinlenen yabancı sanatçı da oldu.

Türk Telekom'un müzik platformu Muud'un geçtiğimiz yılın son ayında en çok dinlenen isimler ve albümler listesi belli oldu. Platformda, en çok dinlenen yerli albümler kategorisinin lideri, Uzi'nin 'Kan' albümü oldu. Uzi'nin geçtiğimiz yıl dinleyicisiyle buluşan ve 'Makina' adlı şarkısıyla çıkış yaptığı albümü 10 parçadan oluşuyor. Bu albümü sırasıyla Ziynet Sali'nin 'Yaşam Çiçeği' ve Manga'nın Antroposen 001 albümleri takip etti.

EDİS İLE OĞUZHAN KOÇ İKİ LİSTEDE ART ARDA…

Aralıkta en çok dinlenen yerli sanatçı ise başarılı müzik kariyeri ile sık sık gündeme gelen Edis oldu. Oğuzhan Koç, en fazla dinlenen yerli single listesinde 'Aşkın Mevsimi' parçasıyla zirvede yer alırken, 'Arıyorum' parçasıyla Edis ve 'Kor' adlı şarkısıyla Emir Can İğrek de aynı listede sırayla yer aldı.

YABANCILAR LİSTESİNDE LP ZİRVEDE

Platformun yabancı albümler kategorisinin bir numarası ise Churches albümüyle LP oldu. Aralık 2021'de 6. stüdyo albümü Churches'i yayınlayan ABD'li şarkıcı ve söz yazarı LP, aynı zamanda en çok dinlenen yabancı sanatçı olarak zirvede yer aldı. INNA ve Billie Eilish de LP'nin ardından sırasıyla en çok dinlenen isimler oldu.

En çok dinlenen yabancı single'larda ise Måneskin 'Beggin' parçasıyla zirvedeydi. Doja Cat "Kiss Me More" parçası ile ikinci olurken, INNA ise "Oh My God" şarkısı ile üçüncü sırada yer aldı.

Aralık ayının en çok dinlenenleri şöyle:

Uzi - Kan

Ziynet Sali - Yaşam Çiçeği

maNga - Antroposen 001

Ebru Yaşar - Gel de Sevme

Zeynep Bastık - Zeynodisco

Ajda Pekkan - Ajda

Gazapizm - HİZA

Yüzyüzeyken Konuşuruz - Akustik Travma

Merve Özbey - Devran

Ahmet Kaya - Ülkemde Son Turnem