Son Dakika Haberleri: Muvazzaf asker FETÖ'den yakalandı
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Muvazzaf asker FETÖ'den yakalandı

31 dakika önce

Balıkesir merkezli gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda, hakkında yakalama kararı bulunan muvazzaf asker E.Y. (29) görev yaptığı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yakalandı.

Muvazzaf asker FETÖ'den yakalandı, System.String[]

Balıkesir merkezli gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda, hakkında yakalama kararı bulunan muvazzaf asker E.Y. (29) görev yaptığı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yakalandı.


Balıkesir merkezli gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda Manisa'nın Alaşehir ilçesi Garnizon Komutanlığında görevli Astsubay E.Y. Alaşehir polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan E.Y. Balıkesir'e gönderilecek. - MANİSA

Balıkesir, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:01 Kaynak: İHA
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