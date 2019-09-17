Muvazzaf asker FETÖ'den yakalandı
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Balıkesir merkezli gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda, hakkında yakalama kararı bulunan muvazzaf asker E.Y. (29) görev yaptığı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:01 Kaynak: İHA
Balıkesir merkezli gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda, hakkında yakalama kararı bulunan muvazzaf asker E.Y. (29) görev yaptığı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yakalandı.
Balıkesir merkezli gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda Manisa'nın Alaşehir ilçesi Garnizon Komutanlığında görevli Astsubay E.Y. Alaşehir polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan E.Y. Balıkesir'e gönderilecek. - MANİSA
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