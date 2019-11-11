Son Dakika Haberleri: Muvazzaf askerlere yönelik FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Muvazzaf askerlere yönelik FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Muvazzaf askerlere yönelik FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

7 saat önce

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen Van merkezli operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

Muvazzaf askerlere yönelik FETÖ operasyonu: 20 gözaltı, System.String[]

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen Van merkezli operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için operasyon düzenlendiği belirtildi. TSK ve jandarma içerisinde mahrem sorumlular tarafından ardışık arama/kripto şifreleme yöntemleri ile aranan ve haklarında bilgi/belge bulunan 1 muvazzaf subay, 8 muvazzaf astsubay, 2 muvazzaf uzman erbaş, 1 istifa subay, 1 emekli astsubay, 5 askeri öğrencilikten atılan, 2 başka kurumda çalışan ve KHK ile ihraç edilen 2 öğretmen olmak üzere toplam 22 örgüt üyesi şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 11 Kasım 2019 günü Van merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Kayseri, Malatya, Çanakkale, Tunceli, Bitlis, Tekirdağ, Erzincan, Kilis ve Şırnak illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. 2 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. Gözaltına alınan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şüphelilerin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir" denildi. - VAN

Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Terör örgütü yandaşları, devriye sırasında Türk askerine saldırdı
Bülent Arınç'ın damadından "delil yetersizliğinden beraat" kararına itiraz Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "FETÖ terör örgütünün merkezi şuanda ABD'de"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 20:20:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muvazzaf askerlere yönelik FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]