Son Dakika Haberleri: Müvekkilini dolandırdığı öne sürülen avukatın yargılandığı dava
Son Dakika Güncel Haber

Müvekkilini dolandırdığı öne sürülen avukatın yargılandığı dava

1 saat önce

Trabzon'da işten ayrılan müvekkilini tazminatını alacağı bahanesiyle dolandırdığı öne sürülen firari avukatın yargılanmasına devam edildi.

Müvekkilini dolandırdığı öne sürülen avukatın yargılandığı dava, System.String[]
Trabzon'da işten ayrılan müvekkilini tazminatını alacağı bahanesiyle dolandırdığı öne sürülen firari avukatın yargılanmasına devam edildi.
Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya avukatı tarafından dolandırıldığını öne süren Fatih Ö. katıldı.
Müşteki Fatih Ö, önceki beyanlarını yinelediğini ve mağdur olduğunu belirterek, "7 celsedir duruşmalara gelip gidiyorum, henüz yakalanmadı. Artık yakalanmasını ve sanıkla yüzleşmek istiyorum. Kimseye güvenim kalmadı." diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanık Muhammet S'nin yakalama infazının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
"Vaatlerle beni kandırarak davamı yüklendi"
Fatih Ö, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 2014 yılında çalıştığı iş yerinden maaşlarını alamadığı gerekçesiyle noterden ihtar çekerek ayrıldığını ve bir süre sonra hakkını aramak için tanıdıkları aracılığıyla avukat Muhammet S. ile anlaştığını söyledi.
Avukatın kendisinden toplam bin 100 lira aldığını belirten Fatih Ö, "Dava açacağını söyledi. 'Bu işler kolay, sıkıntı etme, tazminatını alırız, davalara ben gideceğim ve sen sadece zamanı gelince paranı alacaksın' gibi vaatlerle beni kandırarak davamı yüklendi." diye konuştu.
Aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşlarının işten kendisinden daha geç ayrılmalarına rağmen ikinci/üçüncü duruşmalarına girdiğini öğrenmesi üzerine Trabzon Adliyesine gittiğini ve adına açılmış dava olup olmadığını sorguladığını dile getiren Fatih Ö, olmadığını öğrenince şaşkınlık yaşadığını söyledi.
Fatih Ö, şunları kaydetti:
"Sorgulamamda adıma açılmış davam olmadığını öğrendim. Avukatı aradığımda İstanbul'da olduğunu söyledi. Trabzon'a geldikten sonra görüştük. 'Davanı açtık, dosya numaranı vereceğim sana.' dedi ama dosya numarası söylemedi, hiçbir şekilde. Belki davamı açmıştır, sisteme düşmemiştir diye bekledim. Birkaç gün sonra tekrar aradım, bu kez 'Fatih şu an onlarla uğraşıyorum, yoğunum.' diye oyaladı sürekli.
Bürosuna gittiğimde tabelanın olduğunu ancak içeriyi boşalttığını öğrendim. Daha çok şüphelendim. Birkaç kez aradım, paramı geri istedim. Yine 'Davanı açtım, paranı veririm.' diye oyaladı sürekli. Paramı vereceğini söyleyip beni defalarca bekletti. Adli tatil falan, hep bahane uydurdu. Benim gibi başka mağdurlar da var."
Sanığın duruşmalara gelmediğini anlatan Fatih Ö. "Benim çoluk çocuğumun rızkını yedi. Kendisi bir avukat olmasına rağmen hala bulunamadı. Hakkında savcılığa yakalanması için dilekçeyle başvuruda bulunacağım. Devletimiz istediği kişiyi istediği zaman bulabiliyor da bu şahsı nasıl bulamıyor? Bunu merak ediyorum. Yakalanmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.
Başka kişileri de mağdur ettiği öne sürülen sanığın, Trabzon Barosu'ndan üyeliğinin meslekten men gerekçesiyle pasif duruma alındığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:44 Kaynak: AA
Trabzon, Fatih, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gaziantep'te eski adliye binası sanat merkezi yapıldı Saadet Yüksel resmen AİHM yargıcı! Yemin töreninde büyük sürpriz Yer: Trabzon! Balın kokusunu alan ayı, kapıya dayandı Bedelli askerlik ve imar barışından bütçeye dev katkı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 16:46:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Müvekkilini dolandırdığı öne sürülen avukatın yargılandığı dava
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]