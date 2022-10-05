Müvekkilinin boşanırken devrettiği mallarını geri vermeyen avukata dava

ANKARA'da avukat Sezai G. hakkında, müvekkili Ömer Faruk S.'nin boşanma aşamasındayken 3 ev, 1 iş yeri ve 2 arsa olmak üzere 6 adet taşınmazını 'güvence senedi' karşılığında üzerine alıp, daha sonra geri vermediği iddiasıyla, dolandırıcılık suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, Ömer Faruk S.'nin, avukatının malları geri vermediği için bunalıma girerek, yaşamına son verdiği ve intihar etmeden önce 'Avukat hayatımı mahvetti, beni kandırdı, benden imzalı yazılar aldı, bunalıma girmeme sebep oldu' ifadelerinin yer aldığı not bıraktığı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Talha S'nin, babası Ömer Faruk S'nin, avukatı Sezai G. tarafından tarafından dolandırıldığını, bunun üzerine bir not bırakarak Aralık 2020'de yaşamına son verdiği yönündeki şikayeti üzerine inceleme başlattı. Savcılık, avukattan yazılı savunma istedi. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan izinle başlatılan soruşturma kapsamında da iddianame hazırlandı. İddianame, Ankara Batı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame, daha sonra son kovuşturma izni ile yargılamanın yapılması için, Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.