Müyorbir Ekibi Tam Kadro Göreve Devam

Müzik Yorumcuları Meslek Birliği'nin (MÜYORBİR) 10. Olağan Genel Kurulu İstanbul Beşiktaş'taki Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde yapıldı. Türkiye'nin dört bir tarafından üye katılımının gerçekleştiği kurulda yeni yönetim de üyelerin oyları ile seçildi.

Burhan Şeşen, Belkıs Akkale, Edip Akbayram, Onur Akın, Metin Özülkü, Suzan Kardeş, Hüseyin Turan, Tolga Sağ ve Mehmet Gümüş kuruldaki en yüksek ilk 9 oyu alarak MÜYORBİR'in yeni dönem Yönetim Kurulu Üyesi olmaya hak kazandı. Bir önceki dönem Yönetim Kurulu'nda yer alan Suavi ise bu dönem görevini aday olup kazandığı Denetleme Kurulu'nda sürdürmeye devam edecek. Böylece, MÜYORBİR ekibi, tam kadro yeni dönemde de görevinin başında olacak.

Bütün önerdiğimiz isimler seçildi

Tüm yorumcu arkadaşlarına teşekkür eden MÜYORBİR eski dönem başkanı Burhan Şeşen, "Yüksek katılımlı bir seçim oldu. Bütün önerdiğimiz isimler seçildi. O yüzden çok mutluyuz. Tabii ki yeni dönemde de lisanslamaya, yorumcularımızın telif gelirlerini artırmaya çalışacağız. İnşallah mahcup olmayacağız üyelerimize" dedi.

Editöre Not: Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR), 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 42. maddesi kapsamında, 2000 yılında icracı sanatçılar tarafından kurulmuş Bağlantılı Hak Sahibi Meslek Birliği'dir. MÜYORBİR, yorumcuların, yani icracı sanatçıların eserlerinin TV, Radyo, İnternet, GSM operatörleri ve umumi mahallerde kullanımlardan doğan haklarını korumakta, anılan mecralardan icracı sanatçı haklarının takip ve tahsilini, üyelere dağıtımını gerçekleştirmektedir.