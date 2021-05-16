Muz Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Muz Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika

Muz Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Muz Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

16.05.2021 11:35
Muz Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Muz Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi, System.String[]

Muzdaki protein oral alerjiye neden olabilir.

Muzdaki protein oral alerjiye neden olabilir. Bu sendrom, polene alerjisi olan bazı kişileri etkiler.

Muz Alerjisi Nedir?

Bebeklerde beslenme çeşitliliğinin ilk meyvesi olan muz, erken yaşlardan itibaren alerjiye neden olabilir. Karbonhidratlar, B vitaminleri, potasyum ve magnezyum yönünden zengin olan muzlar kolayca sindirilir ve bu da onları küçük çocukların beslenme çeşitliliği sırasında önerilen ilk meyvelerden biri yapar.

Muz yüksek oranda karbonhidrat içerir. Enerji arzının büyük bölümünü oluştururlar. Tüm bunlara rağmen içeriği bazı insanlarda alerjiye sebep olur.

Muz Alerjisi Neden ve Nasıl Oluşur?

Ana neden, muzun ortak bir proteine ??sahip olduğu doğal lateks yoluyla edinilen alerjidir. Aslında, latekse alerjisi olan kişiler muza, aynı zamanda avokado, kivi ve kavuna karşı aşırı duyarlılık geliştirir. Buna çapraz alerji denir.

Latekse alerjisi olan kişilerin% 30 ila% 50'si bu meyvelere de alerjiktir. Ancak latekse karşı alerjiyi azaltmak için alınan önleyici tedbirler, muz alerjisinin bu sayede sanal olarak ortadan kalkmasıyla sonuçlandı. Anestezistler, hastaları bu meyvelere karşı olası çapraz alerjiler hakkında sorgulamayı öğrendiler. Bu da latekse karşı bir alerjinin göstergesidir. Polenler ayrıca muz çapraz alerjisinin nedeni olabilir.

Muz Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Muz Alerjisinin Belirtileri Nelerdir?

Bebeklerde muz alerjisi, meyvenin yutulmasından 1 ila 4 saat sonra kusma ile kendini gösterdiğinden tanımlanması oldukça kolaydır. Çok önemli, bebeğin dehidrasyonunu önlemek için bunların gecikmeden halledilmesi gerekir.

Polene (huş ağacı, çimen vb.) karşı çok alerjisi olan kişilerde, muzlara karşı çapraz alerjinin semptomları genellikle ağızla sınırlıdır, özellikle kaşıntı şeklindedir. Kenevire maruz kalmanın neden olduğu bir muz alerjisi durumunda, semptomlar daha şiddetli olabilir. Hastalar dudaklarda ve göz kapaklarında şişme ve hatta nefes almada güçlük yaşarlar. Lateks ile çaprazlanan muz alerjisi, kurdeşen, anjiyoödem ve hatta anafilaktik şoka neden olabileceği için potansiyel olarak en ciddi formdur.

Alerjinizin şiddetine bağlı olarak, bir alerjinin ilk belirtileri muz yedikten veya tattıktan sonra çok hızlı bir şekilde ortaya çıkabilir. Bazı kişilerde muz kabuğu da dahil olmak üzere muzla cilt temasından sonra reaksiyonlar görülür.

Muz Alerjisine Ne İyi Gelir? Nasıl Geçer?

Tüm gıda alerjilerinde olduğu gibi, tedavi edici tedavinin yokluğunda, muz alerjisinin tedavisi, bu meyvenin diyetinden tamamen çıkarılmasıdır. Sadece oral muz alerjisi sendromundan muzdarip polene alerjisi olan kişilerin pişmiş muzları tolere edebildiğini, çünkü alerjenin pişirilerek yok edildiğini unutmayın. Öte yandan, lateks veya kenevirle çapraz reaksiyona girerek muz alerjisi olanlar, hem çiğ hem de pişmiş muzlardan kaçınmalıdır.

Muz Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Muz alerjisini düşündüren belirtilerin olması durumunda, alerji uzmanına danışılması gerekir. İkincisi, hasta tarafından sunulan belirtilerin muz alerjisi belirtileriyle uyumlu olduğundan emin olmak için klinik muayenesine bir görüşme ile başlayacaktır. Sonrasında tedavi süreci başlayacaktır.

Hafif bir reaksiyonunuz varsa, reçetesiz satılan bir antihistamin, kaşıntı, göz ve burun akıntısı ve kurdeşen gibi acil alerjik semptomlara karşı koymak için yeterli olabilir. Genellikle bu semptomlar tedavi edilmeden geçebilir. Bazı insanlar muz yedikten sonra anafilaksi geliştirebilir. Çocuğunuzun muzlara tepki gösterdiğinden şüpheleniyorsanız, bir alerji uzmanına sevk için hemen doktorunuza görünün.

Yiyecekler, ilaçlar veya dudak kremi gibi aromalı ürünler dahil olmak üzere muz içeren her şeyden kaçının. Muz ve latekse duyarlıysanız, balonlar, fitness ekipmanları, eldivenler, prezervatifler ve diş barajları gibi lateks bazlı maddelerle temastan kaçının.

Muz Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Muz Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Enerji, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Muz Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Muz Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika Magazin


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