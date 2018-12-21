Son Dakika Haberleri: Muz Atıkları Gübre ve Hayvan Yemi Olacak

Muz Atıkları Gübre ve Hayvan Yemi Olacak

3 saat önce

Alanya Belediyesi'nin Muz Lifi Projesi kapsamında kurulan fabrikada, muz atıklarından sıvı ve katı gübre ile hayvan yemi üretimi yapılacak.

Muz Atıkları Gübre ve Hayvan Yemi Olacak, System.String[]
Alanya Belediyesi'nin Muz Lifi Projesi kapsamında kurulan fabrikada, muz atıklarından sıvı ve katı gübre ile hayvan yemi üretimi yapılacak.

Alanya Belediyesi'nin 2015 yılında başlattığı Muz Lifi Projesi kapsamında, BAUMANN firması tarafından 10 milyon TL yatırımla Uğrak mevkiinde muz atıklarından organik sıvı ve katı gübre ile hayvan yemi üretimi yapacak fabrika inşa edildi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve belediye meclis üyeleri fabrikayı ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı desteği ve Alanya Belediyesi'nin katkılarıyla hayata geçirilen tesiste, muz atıklarından organik sıvı ve katı gübre üretimi yapılacak. Fabrikada, aynı atıklar kullanılarak mikrobiyal yöntemle selüloz, gıda katkıları, yüksek protein içeren hayvan yemi üretimi de yapılacak.

Fabrika sahibi Fatih Akdağ ve eşi Marina Akdağ, fabrika ve üretim alanı hakkında bilgiler verdi.

Yücel: " Türkiye'de ilk olanı yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz"

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, şehrin ve ülkenin geleceği açısından çok büyük bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Yücel, "3 yıl önce büyük ümitlerle başladığımız projenin bugün son aşamasına geldik. Muz lifini endüstriyelleştirmeyi hedeflemişken organik gübre ve enerjiye kadar dönüştürülebileceğini hatta ve hatta birçok endüstriyel sektörde de bu projenin kullanılabilirliğini ispatlamış olduk. Bu proje ile Alanya'nın ve Alanya'daki muz üreticilerinin ciddi bir değer kazanacağını düşünüyorum. Fabrikamızın Alanya'mıza hayırlı olsun" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:08 Kaynak: İHA

Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi, Alanya, Güncel
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