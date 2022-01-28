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'Muz karardı' diye eşini döven sanığa para cezası - Son Dakika

'Muz karardı' diye eşini döven sanığa para cezası

28.01.2022 13:37
'Muz karardı' diye eşini döven sanığa para cezası

KAYSERİ'de eve aldığı muzun karardığını ve bozulduğu önü sürerek eşi G.A.'yı darbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Mustafa A., 3 bin TL cezaya çarptırıldı.

KAYSERİ'de eve aldığı muzun karardığını ve bozulduğu önü sürerek eşi G.A.'yı darbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Mustafa A., 3 bin TL cezaya çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 31 Ekim'de Kocasinan ilçesinde meydana geldi. Mustafa A., eve muz aldı. 3 gün sonra buzdolabını açan Mustafa A., muzun karardığı ve bozulduğu gerekçesiyle eşi G.A. ile tartıştı. İddiaya göre Mustafa A., G.A.'yı dövüp yaraladı.

G.A.'nın şikayeti üzerine Mustafa A. hakkında, 'yaralama' suçundan dava açıldı. Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Mustafa A. ile eşi G.A. hazır bulundu. Meyve çürüdüğü için eşiyle tartıştığını anlatan Mustafa A., "Bazı meyveler çürüdüğü için tartıştık. Bir tane tokat attım. Pişmanım" dedi.'KARARAN MUZDAN DOLAYI AZ DAHA HAYATIM KARARIYORDU'Şikayetçi olmadığını söyleyen G.A. ise, "Dolapta muzu unutmuşum. O da kararmış ve yenilmez olmuş. O yüzden tartıştık. Kararan muzdan dolayı az daha hayatım kararıyordu. Eşimle boşanma aşamasına gelmiştik. Şimdi barıştık. Bana yumruk attı. Tekmeledi. Kafama yumruk vurdu. Şikayetçi değilim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme hakimi, sanık Mustafa A.'yı, 'yaralama' suçundan 3 bin TL cezaya çarptırdı. Hakim, sanığın sabıkasız olduğu gerekçesiyle cezasının hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.


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Türk Lirası, Kocasinan, Kayseri, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: 'Muz karardı' diye eşini döven sanığa para cezası - Son Dakika
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