Son Dakika Haberleri: Muz Konteynerinde 185 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

Muz Konteynerinde 185 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

1 saat önce

Ambarlı Limanı'nda düzenlenen operasyonda 185 kilogram kokain ele geçirildi.

Muz Konteynerinde 185 Kilogram Kokain Ele Geçirildi, System.String[]
Ambarlı Limanı'nda düzenlenen operasyonda 185 kilogram kokain ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güney Amerika ülkelerinden yurda yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkıyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı uzun süreli teknik ve fiziki çalışma sonucu Ekvator'dan muz yüklü konteyner içerisinde uyuşturucu madde getirileceğini tespit etti.

Polis, 21 Şubat'ta Beylikdüzü'ndeki Ambarlı Limanı'na baskın düzenledi. Muz yüklü konteynerde yapılan aramada 185 kilogram kokain ele geçirildi.

Polisin uyuşturucuları gönderen ve teslim alacak olan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:46 Kaynak: AA

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