Üye Girişi
Muz konteynırlarında çıkan 1 ton 300 kilo kokain için 5 şüpheliye 67'şer yıl hapis istemi - Son Dakika

Muz konteynırlarında çıkan 1 ton 300 kilo kokain için 5 şüpheliye 67'şer yıl hapis istemi

15.11.2021 18:45
Muz konteynırlarında çıkan 1 ton 300 kilo kokain için 5 şüpheliye 67'şer yıl hapis istemi

EKVADOR'dan Mersin Limanı'na getirilen muz yüklü konteynırlarda yapılan aramada Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından ele geçirilen 1 ton 300 kilogram kokain ile ilgili tutuklanan 5 şüpheli hakkında 67'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

EKVADOR'dan Mersin Limanı'na getirilen muz yüklü konteynırlarda yapılan aramada Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından ele geçirilen 1 ton 300 kilogram kokain ile ilgili tutuklanan 5 şüpheli hakkında 67'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu 16 Haziran'da Mersin Limanı'na gelen Liberya bandıralı gemideki muz yüklü 2 konteynerde uyuşturucu maddelerden 1 ton 300 kilogram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili muz ithalatını yapan şirketin sahibi N.Ş., oğlu H.İ.Ş., firma temsilcisi M.S. ile çalışanlar R.S. ve E.Ş. tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede şüphelilerin uyuşturucu ithal etme suçundan 45'er yıldan 67'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

MUZUN DEĞERİ 918 BİN DOLAR, ELE GEÇİRİLEN KOKAİNİN DEĞERİ  YAKLAŞIK 63 MİLYON DOLAR'Mersin 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede operasyona dair ayrıntılar da yer aldı. Şüpheli konteynırların yolculuk başından beri takibe alındığının belirtildiği iddianamede, Mersin Limanı'nda yapılan operasyondaki aramada 4 narkotik köpeğiyle detaylı arama yapıldığı belirtildi. Yapılan aramada iki noktada toplamda 1 ton 300 kilogram kokain bulunduğu belirtilen iddianamede "Firmanın daha önceki muz sevkiyatlarına bakıldığında tüm konteynerlerin Mersin Serbest Bölge'deki iş yeri deposuna alındığı ve konteynerlerdeki muzların depoya indirildiği ve transit gönderilmek üzere TIR'lara aktarım yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu kokain cinsi uyuşturucunun yakalandığı konteynerlerin de firma deposuna gideceği ve uyuşturucunun bizzat muz kolilerinin içerisine saklanması nedeniyle şüphelilerin uyuşturucudan haberdar olmamalarının mümkün olmayacağı, ayrıca bu kadar yüksek miktarda uyuşturucunun, alıcı kişilerin bilgisi olmadan gönderilemeyeceği değerlendirilmekle birlikte; aksi durumun hayatın olağan akışına ters olduğu da aşikardır" ifadelerine yer verildi.

Muz ithalatı adı altında kente uyuşturucu getirildiği belirtilen iddianamede ayrıca ithal edilen muzun değerinin 918 bin 270 dolar ve ele geçirilen kokainin ise 63 milyon 878 bin dolar olduğu detayı da vurgulandı.


Muz konteynırlarında çıkan 1 ton 300 kilo kokain için 5 şüpheliye 67'şer yıl hapis istemi
Muz konteynırlarında çıkan 1 ton 300 kilo kokain için 5 şüpheliye 67'şer yıl hapis istemi

Ticaret Bakanlığı, Ekvador, Mersin, Kokain, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muz konteynırlarında çıkan 1 ton 300 kilo kokain için 5 şüpheliye 67'şer yıl hapis istemi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Premier Lig'in ünlü hocası Graham Potter', evsizler için sokakta kaldı 18:37 Premier Lig'in ünlü hocası Graham Potter', evsizler için sokakta kaldı Pizzacı, iş insanı ile eşini kirada yaşadıkları anlaşmazlık yüzünden öldürmüş 17:44 Pizzacı, iş insanı ile eşini kirada yaşadıkları anlaşmazlık yüzünden öldürmüş Fenerbahçe'den giderken hiç düşünmemişti bile! Ömer Faruk, Suttgart'ta forma yüzü görmedi 17:18 Fenerbahçe'den giderken hiç düşünmemişti bile! Ömer Faruk, Suttgart'ta forma yüzü görmedi
Son dakika: Fiyat 7 liraya doğru koşuyor! LPG oto gaza zam geldi 16:42 Son dakika: Fiyat 7 liraya doğru koşuyor! LPG oto gaza zam geldi Galatasaray-Fenerbahçe maçının oranları şaşırttı! 16:31 Galatasaray-Fenerbahçe maçının oranları şaşırttı! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! 16:20 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü!
Dillere destan düğünde sona gelindi! Akıllarda Paris Hilton'un gelinlikleri kaldı 16:00 Dillere destan düğünde sona gelindi! Akıllarda Paris Hilton'un gelinlikleri kaldı Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı 15:40 Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı

Son Dakika Haberleri
18:40 Hakkında iddianame hazırlanan Trump'ın eski danışmanı FBI'ya teslim oldu
18:37 Premier Lig'in ünlü hocası Graham Potter', evsizler için sokakta kaldı
18:25 AK Parti'den Naci Bostancı'nın görevini bırakmasıyla ilgili ilk açıklama: Kendi iradesiyle gerçekleşti
17:54 İran'ın Hürmüzgan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem yaşandı
17:31 Kavga ettiği husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü
17:20 Yasak Elma, Üç Kuruş, Alparslan Büyük Selçuklu, Kalp Yarası dizilerinin fragmanları yayınladı
17:18 Fenerbahçe'den giderken hiç düşünmemişti bile! Ömer Faruk, Suttgart'ta forma yüzü görmedi
17:16 Öldürülüp cesetleri tandıra gömmüşlerdi! O çiftin katili 3 akrabasına müebbet hapis istemi
16:42 Kılıçdaroğlu: Sessiz kalmayacağım
16:41 Son dakika: Fiyat 7 liraya doğru koşuyor! LPG oto gaza zam geldi
Hakkında iddianame hazırlanan Trump'ın eski danışmanı FBI'ya teslim oldu Hakkında iddianame hazırlanan Trump'ın eski danışmanı FBI'ya teslim oldu         
18:40
AK Parti'den Naci Bostancı'nın görevini bırakmasıyla ilgili ilk açıklama: Kendi iradesiyle gerçekleşti AK Parti'den Naci Bostancı'nın görevini bırakmasıyla ilgili ilk açıklama: Kendi iradesiyle gerçekleşti         
18:25
Erdoğan'ın konvoyunu durduran araç! Kenara çekip geçmesini beklediler Erdoğan'ın konvoyunu durduran araç! Kenara çekip geçmesini beklediler         
17:33
Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti         
16:50
Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı         
16:35
"Yoruldum" diyerek oturan adam bir daha kalkamadı! "Yoruldum" diyerek oturan adam bir daha kalkamadı!         
16:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci çıkışı sonrası Yunan ordusunda panik! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci çıkışı sonrası Yunan ordusunda panik!         
16:17
Bahçeli, talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti Bahçeli, talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti         
15:51
Taksici, töreni kana bulayacak intihar bombacısını araca kilitledi Taksici, töreni kana bulayacak intihar bombacısını araca kilitledi         
15:34
Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler         
14:20
İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı         
12:18
İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi         
11:54
"Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı         
11:01
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
10:53
Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!         
10:05
CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum         
09:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 18:51:09. #1.11#
SON DAKİKA: Muz konteynırlarında çıkan 1 ton 300 kilo kokain için 5 şüpheliye 67'şer yıl hapis istemi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement