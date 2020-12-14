Muz seraları 1,5 metrelik suyun altında kaldı - Son Dakika

Muz seraları 1,5 metrelik suyun altında kaldı

14.12.2020 12:30

Muz seraları 1,5 metrelik suyun altında kaldı Antalya'daki şiddetli yağış, tarım arazilerini vurdu Antalya'nın Serik ilçesinde kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Muz seraları 1,5 metrelik suyun altında kaldı

Antalya'daki şiddetli yağış, tarım arazilerini vurdu

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Tarım arazilerinin büyük oranda etkilendiği yağış sonrası, 9 milyon TL harcanarak yapılan muz serası zarar gördü.

Gök gürültülü sağanak yağış sebebiyle sahil bölgelerindeki seraları su bastı, bir traktör sular altında kaldı. Belek Mahallesi'nde ise etkili olan yağışlar sonucu muz ve çilek seraları zarar gördü.

Muz serasında demir ustası Mustafa Semiz, "Dün akşam saatlerinden itibaren yoğun bir yağış oldu. Akşam seraların içini komple gezdik. 50-60 santimetre civarında su vardı. Sabaha karşı geldiğimizde 1,5 metre su altındaydı. Elemanlar evden dışarı çıkamıyor. Biz şu an ki muz serasına 120 santimetre beton dökmüştük. Yağmur suyu, bu betonu aşarak buraya bu şekilde geldi. Şu an serada zarar çok büyük. 9 milyonluk yatırım sonucu sera yapıldı" şeklinde konuştu.

Kadriye Mahallesi'ndeki villaların etrafında su birikintileri oluştu. 20 yıldır Kadriye Mahallesi'nde yaşadığını söyleyen Cevdet Şanlısoy, "Her sene bu seli yaşıyoruz. Maalesef drenajlarımız tıkalı. Açmadıkları için mağduriyet yaşıyoruz. Her yeri su basmış vaziyette. Evden çıkamıyoruz, ekmek bile almaya gidemiyoruz. Çok vahim bir durum. Bugün burası temizlenmiş olsaydı, bu sorunu yaşamazdık. Yetkililere söyledik, henüz gelen biri olmadı" diye konuştu.

Muz seraları 1,5 metrelik suyun altında kaldı
Muz seraları 1,5 metrelik suyun altında kaldı
Muz seraları 1,5 metrelik suyun altında kaldı
Muz seraları 1,5 metrelik suyun altında kaldı
Muz seraları 1,5 metrelik suyun altında kaldı
Muz seraları 1,5 metrelik suyun altında kaldı
Muz seraları 1,5 metrelik suyun altında kaldı
Muz seraları 1,5 metrelik suyun altında kaldı
Muz seraları 1,5 metrelik suyun altında kaldı
Muz seraları 1,5 metrelik suyun altında kaldı

Antalya, Traktör, Tarım, serik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muz seraları 1,5 metrelik suyun altında kaldı - Son Dakika


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