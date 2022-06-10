Muz serasını esrar bahçesine çevirmişler - Son Dakika
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Muz serasını esrar bahçesine çevirmişler

10.06.2022 10:03

Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir muz serasına yapılan operasyonda, 7 bin 300 kök kenevir ile 17 kilo kubar esrar ele geçirildi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir muz serasına yapılan operasyonda, 7 bin 300 kök kenevir ile 17 kilo kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklanırken, 1 kişide adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde temin ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda, Bozyazı ilçesinde bir muz serasında kenevir yetiştirildiğini tespit etti. Bunun üzerine belirlenen seraya operasyon yapan ekipler, 7 bin 300 kök kenevir bitkisi, 17 kilo kubar esrar ile hassas terazi ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan şahıslardan K.Y. ve Ü.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Muz serasını esrar bahçesine çevirmişler
Muz serasını esrar bahçesine çevirmişler
Muz serasını esrar bahçesine çevirmişler
Muz serasını esrar bahçesine çevirmişler

YORUMLAR
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Muz serasında Hint keneviri ve esrar ele geçirildi Muz serasında Hint keneviri ve esrar ele geçirildi Evin bahçesine giren ayı kameraya yansıdı Evin bahçesine giren ayı kameraya yansıdı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muz serasını esrar bahçesine çevirmişler - Son Dakika

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