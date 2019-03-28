Son Dakika Haberleri: Muz Sipraiş Ettiler, Kokain Geldi

Muz Sipraiş Ettiler, Kokain Geldi

19 dakika önce

Almanya'nın Wiesbaden kentindeki beş markete yanlışlıkla muz yerine kokain dolu koliler gönderildi.

Muz Sipraiş Ettiler, Kokain Geldi, System.String[]
Almanya'nın Wiesbaden kentindeki beş markete yanlışlıkla muz yerine kokain dolu koliler gönderildi. Market çalışanları, muz kolilerini açtıklarında paket paket kokainleri görünce büyük şok yaşadı ve polisi aradı. Polis, toplam değeri 3 milyon Euro olan 87 kilo kokaine el koydu.

GÜNEY AMERİKA'DAN GÖNDERİLDİ

Polis, kokainlerin Güney Amerika'dan gönderilen muzlarla birlikte kokainlerin de gemiye yüklendiğini ve Hamburg limanına getirildiğini açıkladı. Gönderenin muhtemelen adresi karıştırdığı için muzların uyuşturucu tüccarları yerine marketlere teslim edildiği tahmin ediliyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:17 

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