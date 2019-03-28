Muz Sipraiş Ettiler, Kokain Geldi
19 dakika önce
Almanya'nın Wiesbaden kentindeki beş markete yanlışlıkla muz yerine kokain dolu koliler gönderildi.
Almanya'nın Wiesbaden kentindeki beş markete yanlışlıkla muz yerine kokain dolu koliler gönderildi. Market çalışanları, muz kolilerini açtıklarında paket paket kokainleri görünce büyük şok yaşadı ve polisi aradı. Polis, toplam değeri 3 milyon Euro olan 87 kilo kokaine el koydu.
GÜNEY AMERİKA'DAN GÖNDERİLDİ
Polis, kokainlerin Güney Amerika'dan gönderilen muzlarla birlikte kokainlerin de gemiye yüklendiğini ve Hamburg limanına getirildiğini açıkladı. Gönderenin muhtemelen adresi karıştırdığı için muzların uyuşturucu tüccarları yerine marketlere teslim edildiği tahmin ediliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:17
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