Muz Sipraiş Ettiler, Kokain Geldi

Almanya'nın Wiesbaden kentindeki beş markete yanlışlıkla muz yerine kokain dolu koliler gönderildi.

Almanya'nın Wiesbaden kentindeki beş markete yanlışlıkla muz yerine kokain dolu koliler gönderildi. Market çalışanları, muz kolilerini açtıklarında paket paket kokainleri görünce büyük şok yaşadı ve polisi aradı. Polis, toplam değeri 3 milyon Euro olan 87 kilo kokaine el koydu.



GÜNEY AMERİKA'DAN GÖNDERİLDİ



Polis, kokainlerin Güney Amerika'dan gönderilen muzlarla birlikte kokainlerin de gemiye yüklendiğini ve Hamburg limanına getirildiğini açıkladı. Gönderenin muhtemelen adresi karıştırdığı için muzların uyuşturucu tüccarları yerine marketlere teslim edildiği tahmin ediliyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi :

Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Kemal Kılıçdaroğlu, Resmi Hesabından Paylaşıp "Fotomontaj" Dedi

Son Dakika! Erdoğan'dan 1 Nisan Mesajı: GBT'leri Hazır, Adım Atacağız

Merkez Bankası Rezervleri Son Bir Haftada 4,3 Milyar Dolar Arttı