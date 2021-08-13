Muz üreticileri gübreyi, Bozkır'dan tedarik ediyor - Son Dakika

Konya'nın Bozkır ilçesinde küçükbaş üreticileri, hayvan gübrelerini seracılıkla uğraşan çiftçilere satıyor.

Antalya'da seralarda muz yetiştiren üreticiler, keçi gübresi ihtiyacını Bozkır'dan karşılıyor. Keçi gübresi su tutmayan ve geçirgen yapısıyla rağbet görüyor.

Özellikle sıcaklığın yüksek olduğu seralarda toprağın üst kısmında katman oluşturan keçi gübresi muz seralarında toprağa verilen suyun oluşturduğu nemin uzun süre toprakta kalmasını sağlıyor.

Sorkun Mahallesinden gübre tedarik eden Ahmet Karagöz, Manavgat'tan geldiğini söyledi.

Muz üreticilerinin verimi artmak için keçi gübresi talep ettiğini aktaran Karagöz, "Üreticiler keçi (davar) gübresi harici talep etmiyor. Biz de bu talebi karşılamak için Bozkır'ın yaylalarından bu gübreleri tedarik ediyoruz." dedi.

Keklicek yaylasında küçükbaş üreticisi Remzi Güldağı da hayvancılıkla uğraşı verdiğini belirterek, "Davarlarımızın yağından, sütünden ve etinden faydalanıyoruz. Son yıllarda özellikle Manavgat'tan üreticilerden çok fazla keçi gübresi talebi oldu. Önceden bahçelerinde kullanmak isteyenlere veriyorduk ve ahırımızda kalabalığı gitsin diyerek bazen bedava bazen ucuza verdiğimiz keçi gübreleri değer kazandı. Manavgat'tan gelen aracılar, elimizi sürmeden gübreleri alıp gidiyor. Ek gelir oldu. Elimizde ne kadar gübre varsa satın alıyorlar." diye konuştu.