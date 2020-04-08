Muz üreticisi 50 bin lira bağışladı - Son Dakika

Anamurlu muz üreticisinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına destek geldi.



Anamur'da muz üreticiliği yapan 79 yaşındaki Sudi Kılınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 bin TL bağışta bulundu.



Herkesi gücü oranında katkıda bulunmaya davet eden muz üreticisi Kılınç, "Cumhurbaşkanımızın çağrısına kayıtsız kalmamak ve milletimizin bu zor gününde yanında durmak için kazandıklarımızı sosyal sorumluluk bilinciyle paylaşıyoruz. İmkanlarımız elverdikçe devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



Üretici Kılınç yaptığı bu bağışın yanı sıra tüm muz üreticilerini de kampanyaya destek olmaya davet etti. - MERSİN