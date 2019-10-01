Son Dakika Haberleri: Muz üretimi artışı için tarımsal sulama abonelikleri ile ilgili sorunlar çözülmeli
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Muz üretimi artışı için tarımsal sulama abonelikleri ile ilgili sorunlar çözülmeli

1 saat önce

Her yıl artırmaya çalıştıklarını ancak tarımsal sulama abonelikleri ile ilgili üreticilerin sorunları olduğunu vurgulayan Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, Türkiye'de muz tüketiminin yıllık 700-750 bin ton, yerli üretimin ise 550 bin ton olduğunu hatırlattı.

Muz üretimi artışı için tarımsal sulama abonelikleri ile ilgili sorunlar çözülmeli, System.String[]

Her yıl artırmaya çalıştıklarını ancak tarımsal sulama abonelikleri ile ilgili üreticilerin sorunları olduğunu vurgulayan Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, Türkiye'de muz tüketiminin yıllık 700-750 bin ton, yerli üretimin ise 550 bin ton olduğunu hatırlattı.

Türkiye, Anamur, Gümüş, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:26 
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