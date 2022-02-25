MUZ VE AVOKADO HIRSIZLARI YAKALANDI - Son Dakika
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MUZ VE AVOKADO HIRSIZLARI YAKALANDI

25.02.2022 12:39
MUZ VE AVOKADO HIRSIZLARI YAKALANDI

MERSİN'in Anamur ilçesinde bir seradan 550 kilo muz ile bahçeden 100 avokado çalan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

MERSİN'in Anamur ilçesinde bir seradan 550 kilo muz ile bahçeden 100 avokado çalan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bir bahçe ile seradan muz ve avokado hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler seradan 550 kilo muz ile bahçeden 100 avokado çalan şüphelilerin S.K. (36) ile E.D. (40) olduğunu belirledi. Şüpheliler, olayda kullandıkları araçta yakalanıp gözaltına alındı.

Emniyette suçlarını itiraf eden şüpheliler, çaldıkları muz ve avokadoyu Bozyazı ilçesinde komisyon işi yapan A.A.'ya 4 bin 800 TL'ye sattıklarını da söyledi. Şüpheliler, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Bahçelievler Mahallesi, Hisarcık, Anamur, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUZ VE AVOKADO HIRSIZLARI YAKALANDI - Son Dakika


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