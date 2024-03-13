Mersin Anamur'da muz yatırımlarıyla bilinen Hasan Çatkaya, Ankara'da gayrimenkul yatırımları yapmaya başladı. Birçok vatandaştan şikayet gelmesine rağmen Çatkaya'nın "İnsanlar bize güveniyor" diyerek Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin imarlı arazileri üzerinde ada ve parsel numarası belirtmeden vatandaşlardan para topladığı ortaya çıktı. Çatkaya'nın Ankara Büyükşehir Belediye binası önündeki pozları ise dikkat çekti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin imarlı arazileri üzerinde ada ve parsel numarası belirtmeden vatandaşlardan para toplayan Çatkaya bu durumu "İnsanlar bize güveniyor" diyerek açıkladı. Öte yandan Çatkaya'nın yaptığı sosyal medya paylaşımlarının altına birçok vatandaştan şikayet geldi.
Çatkaya'nın Ankara'da "Çatkaya Gayrimenkul" adıyla bir firma kurup kooperatifçilik yaptığı ve bazı projelerde uzun yıllara dayanan gecikmelerin yaşandığı tespit edildi. Hasan Çatkaya'nın, vatandaşları, Ankara Alacaatlı'da kooperatif projesi kapsamında 800 bin liraya daire sahibi yapmayı vaat ettiği ve proje sürelerini de 3 yıl olarak belirttiği ortaya çıktı.
Hasan Çatkaya'nın, sosyal medya hesaplarından Ankara Büyükşehir Belediye binasının önünde fotoğraflar paylaştığı da tespit edildi.
İşte mağdurlardan gelen mesajlardan bazıları:
Son Dakika › Emlak › Muz yatırımcısı Hasan Çatkaya, Ankara'da gayrimenkul işine başladı; mağdurlar çoğalıyor - Son Dakika
Düzce'de bir evin odunluk kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında bina boşaltılırken, 4 kuruluk kullanılamaz hale geldi.
Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan Oto Sanayi Sitesi'nin yolları sıcak asfaltla kaplanmaya başlandı. Oto Sanayi Sitesi, D100 kara yoluna da hizmet verdiği için önemli bir ticari alan olarak değerlendiriliyor. Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, sıcak asfalt serim çalışmalarını inceleyerek, Oto Sanayi Sitesi'nin bölgenin en iyi sanayi sitesi haline geleceğini belirtti. Oto Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Ali Osman Eker ise belediyenin verdikleri hizmetler için teşekkür etti.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından abartılı egzozlu araçlara ve hatalı parklara yönelik yapılan denetimlerde toplam 199 bin 401 TL cezai işlem uygulandı. Denetimler sonucunda 9 araç sürücüsüne abartılı egzozlu araç kullanmaktan 57 bin 951 TL, 3 araca duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamaktan 2 bin 70 TL, 198 araca ise taşıt yolu üzerinde park ihlali yapmaktan 139 bin 380 TL ceza kesildi.
Afyonkarahisar Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetlemelerde trafikten men edilen ya da ruhsat eksiklikleri nedeniyle yediemin deposuna gönderilen motosikletler, sahipleri tarafından teslim alınmayınca kayıttan düşülerek Milli Emlak'a devredilerek hurdaya çıkarılıyor. Hurdaya çıkan motosikletler tırlar yardımı ile İzmir Aliağa'da bulunan Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna geri dönüşüm için gönderildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki işletme tarafından halk plajına inşa edilen yapılar kaldırıldı, işletmelere para cezası uygulandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan mavi bayraklı halk plajına iki işletme tarafından yapılan işgal, Milli Emlak Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırıldı. İşletmelere imar kanununa göre cezai işlem uygulanacak.
Manisa'da yapılan abartı egzoz ve yüksek ses çıkaran araçlar denetiminde 340 araç ve sürücüsüne 947 bin 239 TL idari para cezası uygulandı. Denetimler sonucunda 103 araç da trafikten men edildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 2. Çevre Yolu Devam Projesi kapsamında yeni yol açma çalışmalarının 2. etabı tamamlandı. Bin 300 metre uzunluğundaki yol trafiğe açıldı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde emlak danışmanlığı yapan Murat Cihan Maltaş, ev sahiplerini ilgilendiren kira beyannamesi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Gayrimenkul sahiplerinin kira beyannamesini ödememeleri durumunda ceza-i işlemle karşılaşacaklarını söyleyen Maltaş, ev sahiplerine kira beyannamelerini vergi dairelerine vermeleri konusunda uyarıda bulundu.
Ayvalık Belediyesi, temizlik işleri müdürlüğü şantiyesini yeni inşa edilen kademe binasına taşıdı. Boşalan alanda taziye evi, kreş ve anaokulu gibi hizmet odakları yapılacak.
Manisa'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 576 otobüs ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 4 bin 574 yolcuya emniyet kemeri bilgilendirmesi yapıldı ve 7 bin 527 TL idari para cezası uygulandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?