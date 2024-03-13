Muz yatırımcısı Hasan Çatkaya, Ankara'da gayrimenkul işine başladı; mağdurlar çoğalıyor - Son Dakika
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Emlak

Muz yatırımcısı Hasan Çatkaya, Ankara'da gayrimenkul işine başladı; mağdurlar çoğalıyor

Muz yatırımcısı Hasan Çatkaya, Ankara\'da gayrimenkul işine başladı; mağdurlar çoğalıyor

Mersin ve Antalya'da muz yatırımları yapan Hasan Çatkaya, Ankara'da gayrimenkul işine girdi. Çatkaya'nın Ankara Büyükşehir Belediye binası önünde çekilmiş fotoğraflarla, belediyenin imarlı arazileri üzerinde ada ve parsel numarası belirtmeden vatandaşlardan para topladığı öne sürüldü.

13.03.2024 21:35  Güncelleme: 21:39
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Mersin Anamur'da muz yatırımlarıyla bilinen Hasan Çatkaya, Ankara'da gayrimenkul yatırımları yapmaya başladı. Birçok vatandaştan şikayet gelmesine rağmen Çatkaya'nın "İnsanlar bize güveniyor" diyerek Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin imarlı arazileri üzerinde ada ve parsel numarası belirtmeden vatandaşlardan para topladığı ortaya çıktı. Çatkaya'nın Ankara Büyükşehir Belediye binası önündeki pozları ise dikkat çekti.

"İNSANLAR BİZE GÜVENİYOR" DEDİ AMA VATANDAŞLARDAN ŞİKAYET GELDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin imarlı arazileri üzerinde ada ve parsel numarası belirtmeden vatandaşlardan para toplayan Çatkaya bu durumu "İnsanlar bize güveniyor" diyerek açıkladı. Öte yandan Çatkaya'nın yaptığı sosyal medya paylaşımlarının altına birçok vatandaştan şikayet geldi.

Muz yatırımcısı Hasan Çatkaya, Ankara'da gayrimenkul işine başladı, mağdurlar çoğalıyor
Hasan Çatkaya

ANKARA'DA 800 BİN LİRAYA DAİRE VAADİ

Çatkaya'nın Ankara'da "Çatkaya Gayrimenkul" adıyla bir firma kurup kooperatifçilik yaptığı ve bazı projelerde uzun yıllara dayanan gecikmelerin yaşandığı tespit edildi. Hasan Çatkaya'nın, vatandaşları, Ankara Alacaatlı'da kooperatif projesi kapsamında 800 bin liraya daire sahibi yapmayı vaat ettiği ve proje sürelerini de 3 yıl olarak belirttiği ortaya çıktı.

Muz yatırımcısı Hasan Çatkaya, Ankara'da gayrimenkul işine başladı, mağdurlar çoğalıyor
Hasan Çatkaya

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDE POZ VERDİ

Hasan Çatkaya'nın, sosyal medya hesaplarından Ankara Büyükşehir Belediye binasının önünde fotoğraflar paylaştığı da tespit edildi.

Muz yatırımcısı Hasan Çatkaya, Ankara'da gayrimenkul işine başladı, mağdurlar çoğalıyor

İşte mağdurlardan gelen mesajlardan bazıları:

Muz yatırımcısı Hasan Çatkaya, Ankara'da gayrimenkul işine başladı, mağdurlar çoğalıyor
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Emlak

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Son Dakika Emlak Muz yatırımcısı Hasan Çatkaya, Ankara'da gayrimenkul işine başladı; mağdurlar çoğalıyor - Son Dakika

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