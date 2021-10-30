İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sokak röportajında yer alan "Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz" söylemi sonrası 8 Suriyelinin sosyal medyadan provokatif paylaşımda bulundukları belirlendi.
Ekipler, 29 Ekim'de 1'i yaşı küçük olmak üzere 8 kişiyi yakaladı. Yaşı küçük şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından "kamu düzeni ve güvenliğini tehdit eden yabancı şahıslar" kapsamında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
İstanbul Esenyurt'ta yapılan bir sokak röportajında Suriyeli sığınmacıları hedef gösteren bir kişi "Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz" dedi. Bu ifadelere tepki gösteren bazı Suriyeliler muz yedikleri sırada çekilen görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.
Paylaşımlar üzerine harekete geçen polis, sosyal medyada paylaşım yapan 31 kişiyi tespit etti. Ekipler, şüphelilerin Arnavutköy, Güngören, Bakırköy, Esenyurt, Bahçelievler, Esenler, Bağcılar ve Sultangazi ilçelerinde bulunan adreslerine operasyon yaptı. 11 Suriyeli gözaltına alındı. 7 Suriyeli, hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme veya Aşağılama" suçundan işlem yapılmasının ardından İstanbul İl Göç İdaresine gönderildi.
Göç İdaresi yaptığı açıklamada, "Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz...' söylemi sonrası sosyal medya platformlarından provokatif amaçlı muz yeme içerikli video ve paylaşımın yapılmasının ardından yabancı uyruklu 7 şahsın yakalandı" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › 'Muz yeme' paylaşımı sonrası 8 Suriyeli daha gözaltına alındı - Son Dakika