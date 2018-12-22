Son Dakika Haberleri: Muz Yüklü Gemide 32 Kilo Kokain Ele Geçirildi

Muz Yüklü Gemide 32 Kilo Kokain Ele Geçirildi

22 dakika önce

TİCARET Bakanlığı, Ekvador'dan İstanbul Ambarlı Limanı'na gelen gemide muz yüklü konteynerde 32 kilo 605 gram kokain ele geçirildiğini açıkladı.

Muz Yüklü Gemide 32 Kilo Kokain Ele Geçirildi, System.String[]
TİCARET Bakanlığı, Ekvador'dan İstanbul Ambarlı Limanı'na gelen gemide muz yüklü konteynerde 32 kilo 605 gram kokain ele geçirildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Ekvador'dan gemiyle Ambarlı Limanı'na gelen gemi, şüphe üzerine X-Ray kontrolüne yönlendirdi. Geminin arka tarafında yer alan frigo sisteminin fan motorlarının olduğu bölümde şüpheli yoğunluk görüldü. Narkotik dedektör köpeğinin de aynı bölüme tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı. Gemideki muz boşaltılarak, şüpheli bölümler söküldü. Bu bölümde yapılan aramada koli bandı ile sarılı çok sayıda paket bulundu. Paketlerin içindeki toz maddenin kokain olduğu saptandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ele geçirilen 30 paket içerisinde bulunan 32 kilogram 605 gram kokainin piyasa değerinin yaklaşık 16 milyon 250 bin lira olduğu bildirildi.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 02:10 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye İhracatında 14. Sırada Bulunuyordu! Lojistik Devi Taha Kargo'da Konkordato Talep Etti Erdoğan'ın Makam Aracında Vatandaş İle Sohbeti Sosyal Medyada Gündem Oldu

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu Dinlemedi, Adalar'da Erdem Gül'ü Aday Gösterdi İçişleri Bakanı Soylu: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarından Sonra 291 Bin 790 Suriyeli Ülkesine Döndü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 14:32:30. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muz Yüklü Gemide 32 Kilo Kokain Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]