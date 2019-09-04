Son Dakika Haberleri: Muz yüklü gemide 83 kilogram kokain ele geçirildi
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Muz yüklü gemide 83 kilogram kokain ele geçirildi

1 saat önce

Mersin'de muz yüklü gemide 70 paket halinde 83 kilogram kokain ele geçirildi.

Muz yüklü gemide 83 kilogram kokain ele geçirildi, System.String[]

Mersin'de muz yüklü gemide 70 paket halinde 83 kilogram kokain ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kolombiya'dan Mersin Uluslararası Limanı'na gelen muz yüklü gemide arama yaptı.

Narkotik dedöktör köpeği "Kanas"ın yardımıyla gerçekleştirilen aramada, geminin ambar kapaklarının arkasında ve altında 70 paket halinde 83 kilogram kokain ele geçirildi.

Kolombiya, Narkotik, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:08 Kaynak: AA
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