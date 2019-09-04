Muz yüklü gemide 83 kilogram kokain ele geçirildi
33 dakika önce
Mersin'de muz yüklü gemide 70 paket halinde 83 kilogram kokain ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:38 Kaynak: AA
Mersin'de muz yüklü gemide 70 paket halinde 83 kilogram kokain ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kolombiya'dan Mersin Uluslararası Limanı'na gelen muz yüklü gemide arama yaptı.
Narkotik dedöktör köpeği "Kanas"ın yardımıyla gerçekleştirilen aramada, geminin ambar kapaklarının arkasında ve altında 70 paket halinde 83 kilogram kokain ele geçirildi.
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