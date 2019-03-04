Son Dakika Haberleri: Muz Yüklü Konteynerden 185 Kilo Kokain Çıktı

Muz Yüklü Konteynerden 185 Kilo Kokain Çıktı

26 dakika önce

Güney Amerika ülkesi Ekvador'dan İstanbul'a gönderilen bir gemideki muz yüklü konteynerda 185 kilo kokain ele geçirildi.

Muz Yüklü Konteynerden 185 Kilo Kokain Çıktı, System.String[]
Güney Amerika ülkesi Ekvador'dan İstanbul'a gönderilen bir gemideki muz yüklü konteynerda 185 kilo kokain ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre; İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güney Amerika ülkesi Ekvador'dan gemiyle Ambarlı Limanı'na gelen ve muz yüklü oldukları beyan edilen bir konteynerde uyuşturucu bulunduğu yönünde istihbarat aldı. Alınan istihbarat doğrultusunda harekete geçen narkotik timleri, 21 Şubat'ta limanda gemiden indirdikleri bir konteyneri riskli bularak kapsamlı inceleme için x-ray cihazına sevk etti. Konteynerın arka tarafında yer alan bölümde şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine detaylı arama yapan polis, muz yükünü boşaltarak incelemelerini bu bölüme yoğunlaştırdı. Yapılan aramada muz kolilerinin aralarına gizlenmiş halde koli bantı ile sarılmış çok sayıda paket tespit edildi. Paketlerin içerisinde bulunan toz maddenin kokain olduğu anlaşıldı.

Konteyner içerisinde 185 kilo kokain ele geçirildi.

Operasyonlarını sürdüren polis, gönderiyi ve alıcıyı tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:28 Kaynak: İHA

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