Son Dakika Haberleri: Muz Yüklü Konteynerin İçinde 185 Kg Kokain Ele Geçirildi - İstanbul

Muz Yüklü Konteynerin İçinde 185 Kg Kokain Ele Geçirildi - İstanbul

1 saat önce

-Konteynerin getirilmesi -Uyuşturucunun bulunması İSTANBUL - Güney Amerika'dan gelen muz yüklü konteynerin içinde 185 Kg kokain ele geçirildi.

-Konteynerin getirilmesi
-Uyuşturucunun bulunması İSTANBUL - Güney Amerika'dan gelen muz yüklü konteynerin içinde 185 Kg kokain ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:24 Kaynak: AA

Güney Amerika, Güncel
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