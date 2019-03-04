Muz Yüklü Konteynerin İçinde 185 Kg Kokain Ele Geçirildi - İstanbul
1 saat önce
-Konteynerin getirilmesi -Uyuşturucunun bulunması İSTANBUL - Güney Amerika'dan gelen muz yüklü konteynerin içinde 185 Kg kokain ele geçirildi.
-Konteynerin getirilmesi
-Uyuşturucunun bulunması İSTANBUL - Güney Amerika
'dan gelen muz yüklü konteynerin içinde 185 Kg kokain ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:24 Kaynak: AA
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