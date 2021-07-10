Muzaffer Bilazer: "Süper Lig'e yeniden çıkmak için çok çaba sarf edeceğiz"

Süper Lig'den düştükten sonra uzun süredir sessizliğini koruyan BB Erzurumspor, Sportif Direktör Muzaffer Bilazer aracılığıyla kulübün durumu hakkında açıklamalarda bulundu. BB Erzurumspor'un hak etmediği senaryolarla karşı karşıya kaldığını belirten Bilazer, "Takım çıktı düştü, çıktı bir daha düştü. Kulüp bununla beraber birçok alanda zor durumlar yaşadı. Hak etmediği bazı senaryolar yaşamak zorunda kaldı" dedi.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşen BB Erzurumspor uzun süredir koruduğu sessizliğini bozdu. Yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam eden takımla beraber yönetimde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. İç ve dış transfer dönemi de hareketli geçen BB Erzurumspor en kısa sürede transferleri tamamlayıp yeni sezona hazır olmak istiyor. Öte yandan kulüp tesislerinde basın mensuplarına açıklama yapan BB Erzurumspor Sportif Direktörü Muzaffer Bilazer, dönemi kurtarmak için değil süreci kurtarmak için kaliteli bir takım kuracaklarını ifade etti.

"Süper Lig'e yeniden çıkmak için çok çaba sarf edeceğiz"

Erzurumspor'un çok zor bir süreç geçirdiğini belirten BB Erzurumspor Sportif Direktörü Muzaffer Bilazer, "Uzun süredir sessiz kalmıştık. Sessiz sedasız çözmemiz gereken bazı problemler vardı. Son 3 yıldır Erzurumspor'un yaşamış olduğu süreçle alakalı birkaç bir şey söylemek istiyorum. Takım çıktı düştü, çıktı bir daha düştü. Kulüp bununla beraber birçok alanda zor durumlar yaşadı. Hak etmediği bazı senaryolar yaşamak zorunda kaldı. Düşen takımın bir daha Süper Lig'e çıkması zordur bizde bu anlamda takımı tekrar çıkarmak için çok çaba sarf edeceğiz. Yine aynı şekilde takımı geçirdiği zor süreçten çıkarmak içinde çok çaba sarf ettik. Ben bıraktığım zaman çok iyi durumdaydı ki o zaman Süper Lig'e çıktı. Daha sonra korona virüsü nedeniyle ligin statüsü değişti ve o senede Erzurumspor tekrar Süper Lig'e çıktı" dedi.

"Artık camia olarak daha fazla ses çıkarmalıyız"

Camia olarak daha fazla ses çıkararak haksızlıklara karşı tavır sergilemeleri gerektiğini de kaydeden Bilazer, "Bu statü gereği lig 21 takımla oynandı. Erzurumspor'da çıkarken çok büyük yatırımlar yaparak buraya kadar geldi. Yıllardır 3 takımın düştüğü lig te bu sezon 4 takım düşürüldü. Burada Süper Lig'den düşen takımların maddi ve manevi anlamda ne zorluklar çektiğini biliyorum. Süper Lig'den 3 takım düşürülüp alt ligden 2 takım çıkarılabilirdi. Ama maalesef bazı şartların ve koşulların getirmiş olduğu şanssızlıklar Erzurumspor'u 2 kez çıktığı Süper Lig'den düşürdü. Bu nokta bundan sonra sezimizin daha çok çıkması gerekiyor. Artık camia olarak daha çok ayakta durmamız ve ses çıkarmamız gerekiyor. Daha önce Erzurumspor üzerine yapılan hatalara artık karşı çıkmamız lazım" açıklamalarında bulundu.

"Transfer çalışmalarımız kaliteli bir kadro oluşturacak"

Transfer çalışmalarını dönemi kurtarmak için değil süreci kurtarmak için yaptıklarını ifade eden Bilazer, "Teknik direktör olarak Erkan hocamızla anlaştık. Hocamızla yaptığımız toplantılar sonucunda izlememiz gereken yolu belirledik ve plan yaptık. Yaptığımız planlar doğrultusunda transferleri de yavaş yavaş yapmaya başladık. Taraftarlarımızda haklı olarak biraz sabırsız kulüp içinde ne oluyor, kim ne transfer yapıyor, herkes yeni sezon hazırlıklarına başladı biz neden başlamadık diye soruyorlar. Uzun süreli planlar yaptık. Transfer çalışmalarını hemen hızlı şekilde dönemi kurtaracak şekilde değil süreci kurtaracak şekilde yapmayı seçtik. Aceleyle transfer yapıp başarısız olmaktansa bu şekilde belki biraz sezon başında sıkıntı olabilir. Takım kalitesi açısından hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Biraz fiziksel açıdan zorluk çekebiliriz ama kalite bakımından hiç sıkıntımız olmayacak" şeklinde konuştu.

"3 yabancı futbolcu ile prensip anlaşması yaptık"

İç ve dış transferde BB Erzurumspor'un ne durumda olduğunu söyleyen Bilazer, "Sezon bittiği zaman birçok oyuncumuzla anlaşmalarımız sona erdi. Birkaç oyuncumuz sözleşmesi olduğu için bizimle devam ediyor. Novikovas'da bu oyunculardan bir tanesi. Kiralık oyuncularımız içinde gerekli adımları attık. Bunun dışında sözleşmesi biten ama bizim takımda olmasını istediğimiz arkadaşlarımız vardı. Biri Jakub Szumski diğeri Elba Rashani'ydi bunlardan Jakub ile yeniden anlaştık. Ama Rashani yeni arayışlar içerisindeydi ve bizden istediği çok fazla olduğu için onunla anlaşamadık. Diğer arkadaşımızda Osman'dı oda Samsunspor'dan bizim karşılayamayacağımız büyüklükte bir teklif aldığı için takımdan ayrıldı. Oltan ise bizim ona attığımız adımlardan ziyade o bize daha çok adım attı. Başka kulüplerin daha iyi tekliflerine rağmen o Erzurumspor'da kalmayı tercih etti. Bu açıdan Oltana çok teşekkür ediyorum. İç transferde durum bu şekilde. Novikovas için burada güzel bir ortam oluşturabilirsek onun burada kalması istiyoruz. Hocamızla da görüşmelerimize bakılırsa Novikovas çok istekli hazırlanıyor. Kendisiyle de görüşme yapacağım. Dış transferlerden bahsedecek olursak Aykut Demir, Orhan Ovacıklı, Mustafa Akbaş ile anlaştık. Bunların dışında bu akşam Ahmet Canbaz görüşmek için Erzurum'a gelecek. Bir oyuncuyla daha prensip anlaşmasına vardık ama kulübüyle ilişkisi devam ettiği için söylemiyorum. Yabancı futbolcu olarak 3 futbolcu ile prensip anlaşmasına vardık onlarda sadece imza atmak kaldı" diye konuştu.

"Transfer döneminde dışarıya bilgi sızıyor"

Transfer döneminde dışarıya bilgi sızmasından rahatsız olduğunu belirten Bilazer, "Transfer döneminden içeriden dışarıya çok bilgi sızıyor bu bizim kulübümüzün kanayan yarası. Dışarı erken sızan transferler söylentilerinin olması bizi yapacağımız transferde çok olumsuz etkiliyor. Kendi adıma bu durumdan çok rahatsızım" dedi. - ERZURUM