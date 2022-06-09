Muzaffer Okur'un "Ahşap Dile Gelirse" sergisi, Hünkar Kasrı'nda açıldı - Son Dakika
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Muzaffer Okur'un "Ahşap Dile Gelirse" sergisi, Hünkar Kasrı'nda açıldı

09.06.2022 19:38

Naht sanatçısı Muzaffer Okur'un eserlerinin yer aldığı "Ahşap Dile Gelirse" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Naht sanatçısı Muzaffer Okur'un eserlerinin yer aldığı "Ahşap Dile Gelirse" sergisi sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda ziyarete açılan serginin açılışına İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Münir Üstün ile çeşitli alanlardan sanatçılar katıldı.

Açılışta konuşma yapan İsrafil Kuralay, sanata katkıda bulunmak adına çeşitli sergilere ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Bu sergi çok anlamlı. Ben sanatı yaratılışa güzellik katmak olarak değerlendiriyorum." ifadesini kullandı.

Kuralay, şöyle devam etti:

"İşin ekonomik tarafı İTO olarak bizden soruluyor ama ekonomi, hayatın kısa, sanat ise hayatın uzun tarafı. Ekonomi kısa yıllarla ve rakamlarla ifade edilir. Fakat sanatı rakamların ötesinde değerlerle ifade ederiz. Altında bulunduğumuz Hünkar Kasrı yüzyıllardır ayakta, insanlığa ve bize hizmet etmeye devam ediyor. Muzaffer bey gibi sanatçıların eserleri de yüzyıllar boyu sanatımıza ve insanımıza hizmet edecek."

"Sanatımızı gelecek nesillere aktarmak için gayret gösteriyoruz"

Naht sanatçısı Muzaffer Okur ise AA muhabirine, yaklaşık 10 senedir bu sanatla uğraştığını dile getirerek, "Naht sanatı, ahşap oymacılığı, ahşaba şekil verme ve süsleme sanatı. Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen bir sanat. Biz de bunu sergiler açarak sanatseverlere sunuyoruz. Gelecek nesillere aktarmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.

Hünkar Kasrı'ndaki sergide toplam 87 eserinin bulunduğu bilgisini paylaşan Okur, "Kabe'nin altın kapısını çalıştım. Bu benim için çok önemli, yaklaşık bin 683 parça ve 8 bin 500 işlem yaparak 3 ayda tamamladım. 6 milimetrelik ceviz ağacını kıl testereyle kesiyorum. Her bir parçasını kesiyoruz, zımparalıyoruz, törpülüyoruz, yapıştırıyoruz. 'Aşkın, sabrın ve azmin eseri' diyoruz ve ahşap dile geliyor." dedi.

Sergide yer alan bir diğer eserinde yaklaşık 2 bin 500 parça, 4 aylık çalışma ve 12 bin 500 işlem sonucu Kabe'nin kapısının örtüsünü çalıştığını aktaran sanatçı, "Hilye-i Şerif çalışmalarım da var. Peygamber Efendimizi anlatan yazılar, onları da gül ağacı ve 6 milimetrelik ceviz ağaçlarını kullanarak ortaya çıkarttık." açıklamasını yaptı.

Sergi, 30 Haziran'a kadar 10.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Muzaffer Okur'un Ahşap Dile Gelirse sergisi, Hünkar Kasrı'nda açıldı
Muzaffer Okur'un Ahşap Dile Gelirse sergisi, Hünkar Kasrı'nda açıldı
Muzaffer Okur'un Ahşap Dile Gelirse sergisi, Hünkar Kasrı'nda açıldı
Muzaffer Okur'un Ahşap Dile Gelirse sergisi, Hünkar Kasrı'nda açıldı
Muzaffer Okur'un Ahşap Dile Gelirse sergisi, Hünkar Kasrı'nda açıldı

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'Ahşap Dile Geldi' sergisi Hünkar Kasrı'nda açıldı 'Ahşap Dile Geldi' sergisi Hünkar Kasrı'nda açıldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muzaffer Okur'un 'Ahşap Dile Gelirse' sergisi, Hünkar Kasrı'nda açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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